Trägerverein: Rückblick auf ein herausforderndes, aber gutes Jahr 2021

Von: Doris Schmid

Treffen trotz Beschränkungen: Ab November bot der Trägerverein an den Jugendhäusern täglich ein Lagerfeuer an, um niemanden aussperren zu müssen. © Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit

Für den Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) in Geretsried war 2021 ein herausforderndes, aber gutes Jahr. Ein Rückblick.

Geretsried – Geschlossene Jugendhäuser und Kurzarbeit: Diese zwei Dinge hätte sich Kerstin Halba, Vorsitzende des Trägervereins- Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) nie vorstellen können. Aber so kam es. „2021 war in vielen Bereichen ein herausforderndes Jahr“, sagte TVJA-Geschäftsführer Rudi Mühlhans bei der Vorstellung des Jahresberichts, „und in vielen Bereichen war es auch ein sehr gutes Jahr.“

Folgen der Corona-Pandemie sind besorgniserregend

Trotz der coronabedingten Schließung habe man versucht, für die Kinder und Jugendlichen in der Stadt erreichbar zu sein und sich dafür eingesetzt, die Jugendzentren unter „vernünftigen Bedingungen“ wieder zu öffnen, blickte Mühlhans zurück. Das habe zur Entlastung von Eltern und Kindern beigetragen, ist sich der Benediktbeurer sicher. Doch die Folgen der nun schon seit über zwei Jahren andauernden Pandemie sind laut Halba besorgniserregend. „In allen Bereichen bemerken wir verstärkt psychische Schieflagen, die zu begleiten sind, sowie Entwicklungsbedarf im sozialen Umgang und in der Identitätsfindung“, ergänzte die Vorsitzende.

Unerwartetes Ende der Deutschklasse

Das vergangene Jahr brachte einige Veränderungen für den Trägerverein mit sich. An der Mittelschule gab es eine in enger Zusammenarbeit mit dem TVJA geführte und vom Europäischen Sozialfond unterstützte Deutschklasse. Im Juli lief diese Klasse wie berichtet aufgrund mangelnder Anmeldungen aus. Dieses unerwartete Ende bedingte personelle Veränderungen. Doch dank der Flexibilität der inzwischen 36 Beschäftigten „konnte endlich die Geschäftsführung umgestaltet werden, sodass unser Verein zukunftsfähig ist“, so Halba. So hat Mühlhans mit Angela Heim nun eine Stellvertreterin.

Neues Kapitel mit Schulbegleitung aufgeschlagen

Mit der Schulbegleitung hat der TVJA seit Anfang des Schuljahres ein neues Betätigungsfeld. Sechs Frauen und Männer betreuen Kinder mit körperlichen, geistigen und sozial-emotionalen Einschränkungen in der Schule. Den Mädchen und Buben soll es ermöglicht werden, sich im sozialen Gefüge einer Klasse optimal zu entwickeln. Mühlhans freute sich, „so motivierte und engagierte Mitarbeiter“ für diesen Bereich gewinnen zu können. Mit Olga Kalakina und Katharina Mayer gibt es auch zwei junge Frauen, die ein freiwilliges soziales Jahr (FSJ) beim TVJA absolvieren. Luciana Gómez beendete das FSJ im Dezember aus persönlichen Gründen. Ebenfalls aufgehört hat Hartwig Siebold. Vier Jahre kümmerte er sich ehrenamtlich um die Radlwerkstatt. „Mit 77 Jahren reicht es jetzt“, sagte Mühlhans. Der Trägerverein ist nun auf der Suche nach einem erfahrenen und kompetenten Nachfolger.

Kerstin Halba ist Vorsitzende des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit. © privat

Mit Blick auf Aktionen und Veranstaltungen im vergangenen Jahr sagte der Geschäftsführer: „Wir haben das ermöglicht, was vertretbar gewesen ist.“ Dazu gehörten auch die generationsübergreifenden Begegnungsfeste am Neuen Platz und am Johannisplatz in Geretsried. „Man hat richtig gemerkt, wie ausgehungert die Leute waren.“

Kinder und Jugendliche mit Spielen auf Plätzen aufsuchen

Im Mai möchte der TVJA mit einem niederschwelligen Angebot starten. Das Team will bei schönem Wetter mit einer Reihe von Spielen den Neuen Platz, den Johannisplatz und den Karl-Lederer-Platz anfahren und schauen, wie das von Kindern und Jugendlichen angenommen wird.

40-Jahr-Feier soll im September nachgeholt werden

Nachgeholt werden soll im September die 40-Jahr-Feier, kündigte Mühlhans an. „Das wird keine Nabelschau.“ Vielmehr wolle man sich mit den Themen der Zeit und der Zukunft beschäftigen.

