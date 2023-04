Tragischer Unfall: Senior stürzt mit E-Roller und stirbt

Von: Peter Borchers

Mit einem E-Roller ist ein Senior in Geretsried verunglückt. (Symbolbild) © Michael Gstettenbauer/imago

Nach einem tragischen Unfall in Geretsried ist ein Senior gestorben. Er war mit einem E-Roller gestürzt und erlag einige Stunden später seinen Verletzungen.

Geretsried - Ein tragischer Unfall ereignete sich am Mittwochvormittag in Geretsried: Ein Senior verunglückte mit einem E-Roller und erlitt dabei schwere Verletzungen, an denen er in der folgenden Nacht starb.

Senior stirbt nach Sturz mit E-Roller

Die Geretsrieder Polizei hatte um 10.41 Uhr den Hinweis erhalten, dass ein älterer Mann mit seinem E-Roller in der Unterführung des Radwegs unter der St2369 vom Bewegungspark her kommend nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt sei. Dabei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Der Geretsrieder war ohne Schutzhelm unterwegs.

Mit E-Roller verunglückt: Polizei sucht Zeugen

Beim Eintreffen der Polizeistreife war der Mann bei Bewusstsein. Ersthelfer betreuten ihn, bis ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus brachte. Dort starb der Mann einige Stunden später. Die Geretsrieder Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, sich unter der Rufnummer 0 81 71/9 35 10 in der Inspektion zu melden.

