Trauer um Gerda Bretz: Geretsriederin saß 30 Jahre lang im Stadtrat

Von: Susanne Weiß

Teilen

Gerda Bretz verstarb mit 80 Jahren. © Susanne Weiß

Gerda Bretz ist mit 80 Jahren verstorben. Sie saß 30 Jahre für die CSU im Stadtrat und engagierte sich bei den Siebenbürger Sachsen.

Geretsried – 30 Jahre lang war Gerda Bretz eine Konstante der CSU im Stadtrat und eine wichtige Stütze der Siebenbürger Sachsen in der größten Stadt im Landkreis. Für ihr Wirken sprach ihr Joachim Herrmann, Staatsminister des Innern, für Sport und Integration, die Kommunale Verdienstmedaille zu. Entgegennehmen konnte sie die Auszeichnung nicht mehr. Vergangene Woche ist die Geretsriederin gestorben.

Nachruf: Gerda Bretz aus Geretsried mit 80 Jahren verstorben

„Die Meldung vom Tod unserer langjährigen Weggefährtin Gerda Bretz hat uns alle tief erschüttert“, sagt Bürgermeister Michael Müller. Sie habe maßgeblich die Entwicklung der Stadt begleitet, sei eine engagierte und kompetente Kollegin und Freundin gewesen. „Wir danken ihr dafür von Herzen und werden ihr stets ein ehrendes Gedenken bewahren.“

Gerda Bretz wurde am 5. Januar 1943 Großlasseln (Kreis Herrmannstadt) geboren. Sie besuchte das Gymnasium und wurde Finanzbuchhalterin. Mit ihrem Mann Wilhelm zog sie nach Bukarest, wo ihre Tochter Hannelore und Sohn Robert zur Welt kamen. 1978 siedelte sie nach Geretsried aus, zunächst ohne Mann und Tochter. „Sie musste sie von der rumänischen Regierung freikaufen“, erinnert sich Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl. Mit allen Schicksalsschlägen, die sie in ihrem Leben erlitt, sei sie unglaublich gut umgegangen – auch als sie ihren Sohn und später ihren Ehemann zu Grabe tragen musste. „Sie war eine starke Frau“, sagt Meinl.

Stadträte und Siebenbürger Sachsen in Geretsried behalten Gerda Bretz in guter Erinnerung

In der musikalischen Familie – der Mann spielte Horn, der Sohn Cello, die Tochter spielt Klavier und ist Opernkorrepetitorin – übernahm Bretz die Rolle der Vernunft. „Gerda war die große Dirigentin der Welt der Familie“, so Meinl. Zuletzt sei ihr Enkel ihr großer Schatz gewesen. Zeit ihres Berufslebens blieb sie der Firma Mucos Pharma in Unterhaching treu.

In den Stadtrat zog sie nur ein Jahr nach dem Beitritt zu den Christsozialen. Dort saß sie meist still auf ihrem Platz, doch der Eindruck täuschte. „Sie hat nicht die großen Reden geschwungen, aber sie wusste ganz genau, was sie wollte.“ Und dafür habe sie gekämpft. Meinl: „Sie stand für Solidität.“

Ihre Heimat hat die Siebenbürger Sächsin nie vergessen. Als langjährige Kassierin der Kreisgruppe beteiligte sie sich am umfangreichen Veranstaltungsprogramm. Den Brauch der Urzeln zu Fasching unterstützte sie als Zunftmitglied jedes Jahr mit einer Brotzeit. „Sie war sehr bekannt“, sagt Ursula Meyndt, Vorsitzende der Kreisgruppe Siebenbürger Sachsen. Auch im Stadtrat habe sie die Landsmannschaft immer voll unterstützt. „Sie war die Verbindung zwischen der Kreisgruppe und der Stadt.“ SUSANNE WEIß

Beisetzung

Gerda Bretz wird am Freitag, 21. April, um 10 Uhr auf dem Geretsrieder Waldfriedhof beigesetzt.

sw

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)