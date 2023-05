Trauer um Roland Blohberger: Letztes noch lebendes Gründungsmitglied der Feuerwehr

Roland Blohberger wurde 93 Jahre alt. © Archiv

Roland Blohberger ist an den Folgen eines tragischen Unfalls gestorben. Der 93-Jährige war das noch letzte lebende Gründungsmitglied der Geretsrieder Feuerwehr.

Geretsried – Angehörige und Wegbegleiter trauern um Roland Blohberger. Der 93-Jährige ist Ende April an den Folgen eines tragischen Unfalls verstorben. Er war das letzte noch lebende Gründungsmitglied der Freiwilligen Feuerwehr Geretsried.

Als junger Mann wurde Blohberger mit seiner Familie aus dem Sudetenland vertrieben. Er lebte im Lager auf der Böhmwiese. Beim Milchholen, so erzählte er unserer Zeitung anlässlich seiner Diamantenen Hochzeit, lernte er 1946 seine Frau Ilse kennen. Sie war aus dem früheren Osteuropa geflüchtet und wohnte damals Am Forst, gleich neben der Böhmwiese. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, sagten die beiden. Das Paar heiratete 1952, bekam drei Kinder und zog später nach Stein. Ilse Blohberger ist ihrem Mann bereits vorausgegangen.

Gerade wir Jungen konnten in unserer Anfangszeit bei der Feuerwehr viel von ihm lernen.

Roland Blohberger war einer jener Männer, die nach dem schrecklichen Brand im damaligen Barackenlager am 16. November 1949 die Freiwillige Feuerwehr gründeten. Seitdem, fast 74 Jahre lang, hielt der gelernte Drogist seiner Wehr die Treue. Er absolvierte in den 1960er Jahren mehrere Maschinisten-Lehrgänge und kümmerte sich im Besonderen um die Funk-Alarmierung bei deren Einführung Anfang der 1970er Jahre. Nach mehreren Jahren als ehrenamtlicher Gerätewart stellte ihn die Stadt als hauptamtlichen Gerätewart ein – eine Aufgabe, die er 25 Jahre lang gewissenhaft und mit Freude erfüllte. „Er war der Garant dafür, dass unsere Fahrzeuge und Ausrüstung immer in einem Top-Zustand waren und der Einsatzdienst reibungslos laufen konnte“, erinnert sich Hans Schmid, ehemaliger Geretsrieder Bürgermeister und langjähriges Mitglied der Feuerwehr. 1989 erhielt Blohberger das sogenannte Goldkreuz für 40-jährigen Dienst, 2012 wurde er von Bürgermeisterin Cornelia Irmer mit der goldenen Ehrennadel der Stadt im Bereich Soziales ausgezeichnet.

Familienvater und guter Kamerad

Der Familienvater war nicht nur ein versierter Techniker, er war auch ein guter Kamerad, den alle als ruhig und besonnen in Erinnerung haben. „Gerade wir Jungen konnten in unserer Anfangszeit bei der Feuerwehr viel von ihm lernen“, sagt Hans Schmid. Man habe Vertrauen zu Roland Blohberger gehabt – ein Vertrauen, das für den gemeinsamen Dienst am Nächsten unerlässlich gewesen sei.

Als vor 32 Jahren die Seniorengruppe der Feuerwehr gegründet wurde, war auch der mittlerweile 62-Jährige ein regelmäßiger Gast der Stammtische. Nur zum Schluss konnte das betagte Mitglied nicht mehr ganz so häufig teilnehmen. „Sein Tod hat die Senioren und den Verein tief getroffen“, sagt der Feuerwehr-Vorsitzende Florian Effenberger. Man werde dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Beisetzung auf dem Waldfriedhof

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Dienstag, 16. Mai, um 12 Uhr auf dem Waldfriedhof Geretsried statt.

