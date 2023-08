Trauer um Theodor Kunzmann: Er war Leiter der ersten Sparkassenfiliale in Geretsried

Von: Elena Royer

Theodor Kunzmann ist im Alter von 94 Jahren verstorben. © privat

Theodor Kunzmann war der Leiter der ersten Sparkassenfiliale in Geretsried. Nun ist er im Alter von 94 Jahren gestorben.

Geretsried/Waldram – Er war der Leiter der ersten Sparkassenfiliale in Geretsried. Unzählige Münzen und Scheine wanderten durch die Hände von Theodor Kunzmann. Nun ist der Waldramer im Alter von 94 Jahren gestorben.

Trauer um den „ersten Mann in Geretsried“

Kunzmann stammt aus Gräfenberg in Oberfranken. Dort begann er 1943 eine Ausbildung zum Bankkaufmann in der Sparkasse. „Als junger Angestellter hatte Theo das Bedürfnis, sich bei einer anderen Sparkasse weiterzubilden und bewarb sich bei der Kreissparkasse in Wolfratshausen“, erzählt sein Sohn Peter Kunzmann.

Kunzmann war ein großartiger und warmherziger Familienmensch

Als die erste Sparkassenfiliale in Geretsried in einer umgebauten Garage eröffnete, übernahm Kunzmann dort die Leitung. „Ich war der erste Mann in Geretsried“, erinnerte sich Kunzmann in einem Bericht unserer Zeitung anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Bank im vergangenen Jahr. Insgesamt machte Kunzmann innerhalb seiner Banklaufbahn zwei Umzüge der Sparkassenfiliale mit. Den ersten von der umgebauten Garage an der Kolbenheyerstraße (heute Graslitzer Straße) in das Geretsrieder Rathaus, und den zweiten aus dem Rathaus in ein eigenes Gebäude an der Ecke Karl-Lederer-Platz/Egerlandstraße. „Er war immer zielstrebig in seinem Berufsleben“, erinnert sich Peter Kunzmann.

Sein Vater sei ein großartiger und warmherziger Familienmensch gewesen. Mit seiner Frau Lena war er bis zu deren Tod 2020 66 Jahre lang verheiratet. „Sie war seine große Liebe“, erzählt Peter Kunzmann. Doch sein Vater gab nach ihrem Tod nicht auf und vertiefte sich in sein Hobby, die Ahnenforschung. „Bei ihm zuhause stehen Ordner gefüllt mit Nachforschungen, sowohl über die eigene Familie, als auch über andere, zum Beispiel die Familie meiner Frau. Das war sein großes Hobby, da hat er sich richtig rein gestürzt“, erzählt sein Sohn.“

Bei der Siedlungsgemeinschaft Waldram aktiv

Auch war Theodor Kunzmann in vielen Vereinen aktiv. „Er war allgemein sehr beliebt“, beschreibt Peter Kunzmann seinen Vater. So engagierte sich Theodor Kunzmann zum Beispiel bei der Siedlungsgemeinschaft Waldram (SGW). „Zusammen mit seiner Frau war Theodor Kunzmann seit seinem Zuzug 1962, also 61 Jahre lang, Mitglied in unserem Verein“, berichtet der Vorsitzende der Siedlungsgemeinschaft Waldram, Wolfgang Saal. „Wir haben ihm so viel zu verdanken. Er war stets in herausragender Art und Weise für unseren Verein tätig.“ Kunzmann gehörte von 1966 bis 2001 der Vorstandschaft an. „Nahtlos setzte er sich von 2001 bis 2005 als Beirat und bis 2008 als Kassenprüfer für unseren Verein ein. Seine profunden Bank-Kenntnisse waren für die SGW im wahrsten Sinne des Wortes unbezahlbar und wertvoll“, erzählt Saal.

„Er war ein herzensguter Vater. Einen besseren kann man sich nicht vorstellen“, so Peter Kunzmann.

