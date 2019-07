Merkwürdige Verletzung: Treibt ein Katzen-Hasser in Geretsried sein Unwesen ?

Kathi Rehm-Schneiders Kater Spot kommt nach fünf Tagen verletzt und verängstigt nach Hause.

Geretsried – Seit zwei Jahren gehört er zur Familie Rehm-Schneider aus Geretsried: Spot, ein weiß-grauer Main-Coon-Mix. Vergangene Woche verschwand der Kater plötzlich – und tauchte erst nach fünf Tagen völlig verstört und mit einer merkwürdigen Verletzung wieder auf.

„Wir haben Spot bekommen, als er etwa sechs Wochen alt war“, sagt Besitzerin Kathi Rehm-Schneider. „Spots Mutter ist von einem Auto überfahren worden. Also haben wir ihn von Hand aufgezogen.“ Aus der Handvoll großen Katze wurde ein stolzer Kater, der es liebt, mit „seiner“ Familie zu schmusen und zu kuscheln.

Umso alarmierter war die Geretsriederin, als Spot neulich Sonntagabend nicht zur üblichen Zeit zum Füttern auftauchte. „Zuerst dachte ich, dass er noch das schöne Wetter ausnutzt. Er wurde erst vor vier Wochen kastriert, vielleicht ist das Streunen noch nicht ganz aus ihm heraus“, sagt die 30-Jährige. Aber als Spot auch am Montag nicht kam, ahnte Rehm-Schneider, dass etwas nicht stimmte. Die ganze Woche über suchten sie, ihr Ehemann und die beiden Kinder nach dem Tier, liefen die Straßen ab, versuchten Spot mit Leckerlis anzulocken. Doch er blieb verschwunden. „Und unsere Angst um ihn wuchs.“

Fünf Tage später sah die Geretsriederin den Kater aus Richtung Gustav-Adolf-Straße kommen. Sie beugte sich voller Freude hinunter, um ihn zu streicheln. Doch der reagierte total verängstigt, wollte sich nicht anfassen lassen. Die 30-Jährige schaute genauer hin. „Um seinen Hals war noch ein Abdruck wie von einer Schnur oder einem Draht zu sehen, und links an seinem Hals fehlte ein ganzes Stück Fell. Es sah aus wie herausrasiert.“

Rehm-Schneider brachte Spot schnellstmöglich zum Tierarzt. „Auch hier fanden wir für diese Verletzung keine Erklärung. Nur, dass er sich die Haare nicht selbst herausgerissen haben kann“, berichtet die Geretsriederin. Auch ein etwaiger Revierkampf mit einer anderen Katze konnte ausgeschlossen werden. Rehm-Schneider meldete den Vorfall der Polizei und postete ihn als Warnung an andere Katzenbesitzer im sozialen Netzwerk Facebook. Eine Rückmeldung erschütterte die Geretsriederin besonders: „Eine Katzenbesitzerin gab an, dass ihr Tier nach einigen Tagen mit der gleichen Verletzung nach Hause gekommen ist – und jetzt ist es ganz verschwunden.“ So froh die Familie ist, dass Spot wieder da ist. Die Angst bleibt, dass möglicherweise ein Katzen-Hasser sein Unwesen treibt.

