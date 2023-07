Trendwende auf dem Immobilienmarkt im Landkreis hält an

Von: Doris Schmid

Präsentierten den Wohnmarktbericht: (v. re.) Christian Spindler und Martin Harbalik von der Sparkasse sowie Andreas Scharli von der Energiewende Oberland. © Hermsdorf-Hiss

Der Wohnmarktbericht der Sparkasse zeigt: Die Trendwende auf dem Immobilienmarkt im Landkreis hält an. An Bedeutung gewinnt die Energieeffizienz von Häusern.

Geretsried – Ein aktueller Bericht der Sparkasse bestätigt es: Die Trendwende auf dem Immobilienmarkt im Landkreis hält an. Grund dafür sind die gestiegenen Bauzinsen und eine rückläufige Nachfrage. Im Durchschnitt stagnieren die Preise für Häuser und Wohnungen, teils sinken sie auch leicht. Wieder eine größere Rolle spielen Qualität und Lage.

Trendwende auf dem Immobilienmarkt im Landkreis hält an

Der Landkreis gehört nach wie vor zu den teuersten Regionen in ganz Deutschland. Im Vergleich zum Vorjahr kletterten die Preise bis Ende 2022 noch leicht. Seit Jahresbeginn entwickeln sich allerdings auch die absoluten Preise durchschnittlich leicht rückläufig. Es zeigt sich aber auch: Immobilien in attraktiven Lagen, mit einer hochwertigen Ausstattung in gutem Zustand, werden weiterhin stark nachgefragt. Das berichtete Christian Spindler, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sparkasse im Landkreis, bei der Vorstellung des Wohnmarktberichts 2023 in Geretsried. „Zunehmend entscheidend ist auch die Energieeffizienz einer Immobilie, um künftig Betriebskosten zu reduzieren“, sagte Spindler.

Den Wohnmarktbericht hat ein unabhängiges Institut im Auftrag der Sparkasse erstellt. Er gibt einen Überblick über die aktuellen Immobilienpreise in den Gemeinden und Städten im Landkreis. In Geretsried hat sich der durchschnittliche Kaufpreis für ein Haus im Vergleich zum Vorjahr um 4,6 Prozent erhöht. Etwa 835.000 Euro werden dafür aufgerufen (Wolfratshausen: 863.000 Euro, Bad Tölz: 880.000 Euro). Der Quadratmeterpreis für eine Wohnung liegt bei durchschnittlich 4900 Euro (Wolfratshausen: 5000 Euro; Bad Tölz: 4900 Euro).

Jede zweite Baufinanzierung im Landkreis läuft über die Sparkasse

Nach eigenen Angaben wird bei der Sparkasse jede zweite Baufinanzierung im Landkreis abgeschlossen. Wer auf einen Kredit angewiesen ist, muss aufgrund der gestiegenen Zinsen mit einer deutlich höheren monatlichen Belastung kalkulieren. Im Vergleich zu Anfang 2022 haben sich die Darlehensraten in etwa verdoppelt. Spindlers Beobachtung: Die Eigenkapitalquoten liegen mittlerweile bei 40, 50 Prozent, auch weil im Familienverbund nach Lösungen gesucht werde, Kindern oder Enkelkindern den Traum von den eigenen vier Wänden zu ermöglichen. „Bausparen erlebt eine Renaissance“, sagte Spindler mit Blick auf langfristig sichere und günstige Darlehenszinsen. Aktuell liege der effektive Zins bei 1,46 Prozent.

Vor dem Hintergrund eines neuen Heizungsgesetz, das die Bundesregierung plant, würden sich ältere Häuser allerdings nur schwer verkaufen lassen, ergänzte Martin Harbalik, Leiter der Versicherungs- und Immobilienabteilung. „Potenzielle Käufer schrecken vor Häusern zurück, die nicht energetisch saniert sind.“ Die Vermittlungszeit von solchen Objekten sei mit derzeit sechs bis zwölf Monaten relativ lang. Und natürlich wirke sich ein Renovierungsstau auch auf den Preis aus. Verkäufer müssten mit starken Abschlägen rechnen – wobei man sich dann immer noch auf einem Preisniveau von 2019/2020 bewege, relativierte Harbalik.

Renovierung: Erst die Gebäudehülle, dann die Heizung

Die Diskussion um das Ende von fossilen Brennstoffen beschert der Energiewende Oberland (EWO) viel Arbeit. Die derzeit vielen Anfragen könnten kaum bedient werden, sagte Andreas Scharli. Sein genereller Ratschlag für alle Hausbesitzer, die eine Renovierung planen: „Die Gebäudehülle ist das erste, dann die Heizung.“ Wer mit dem Gedanken spielt, eine Photovoltaik-Anlage zu installieren, sollte einen Blick ins Solarpotenzialkataster des Landkreises werfen. Und: Energiesparen müsse nicht zwangsläufig viel Geld kosten. Als Beispiel nannte der Experte Wlan-fähige Thermostatköpfe. Damit könne die Temperatur von Heizkörpern per Handy reguliert werden.

Der Wohnmarktbericht ist in den Geschäftsstellen der Sparkasse erhältlich.

