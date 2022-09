Geretsried

Kriminelle betrogen zwei Frauen unter verschiedenem Vorwand um eine mittlere sechsstellige Summe. Die Betrüger gaben sich als Polizist, Bankangestellter oder Schauspieler aus.

Geretsried - Zwei Geretsriederinnen erstatteten in den vergangenen Tagen Anzeige bei der Polizei Geretsried, Der Grund: Sie wurden Opfer eines Trickbetrugs. Freitag Vormittag erhielt eine 92-Jährige den Anruf eines falschen Polizeibeamten. Der Anrufer erzählte ihr, der Enkel der Seniorin sei in einen schweren Unfall mit tödlichem Ausgang verwickelt worden. Nun wäre eine Kaution fällig. Der Anrufer veranlasste die 92-Jährige daraufhin, einen niedrigen sechsstelligen Betrag in Bar aus ihrem Bankschließfach abzuholen. Das Geld übergab sie an ihrer Haustüre an einen unbekannten Abholer. Dieser gab sich als – ebenfalls falscher – Bankmitarbeiter aus. Der Täter verschwand in unbekannte Richtung.

Trickbetrug über Telefon und Internet: Zwei Frauen wurden Opfer von Kriminellen

Am Tag darauf erstattete eine 47-Jährige Anzeige bei der Polizei Geretsried. Ein ebenfalls unbekannter Täter hatte bereits vor ungefähr zwei Jahren über ein soziales Netzwerk die Betreffende kontaktiert. Dabei gab er sich als bekannter Serienschauspieler aus. Der unbekannte Täter baute zunächst eine emotionale Beziehung zu dem späteren Opfer des Trickbetrugs auf. Anschließend täuschte er immer wieder finanzielle Notlagen vor. Die 47-Jährigen überwies als Reaktion über insgesamt mehrere Jahre ebenfalls einen Betrag in sechsstelliger Höhe an den Unbekannten. Der summierte Schaden beider Fälle liegt im mittleren sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen werden jeweils durch die Ermittlungsgruppe der PI Geretsried geführt.

