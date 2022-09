Trotz Regen: „Trudis Traum“ beginnt – Ehrengäste und viele Gratulanten feiern mit.

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Großer Andrang: Trudi Pfattrisch freute sich bei der Eröffnung über zahlreiche Gäste. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Geltingerin erfüllt sich ihren Wunsch für den Ruhestand – und eröffnet ein Café. Ab jetzt gibt’s Samstag und Sonntag Kuchen aus eigener Herstellung und Kaffee.

Gelting – Es riecht nach frischem Kaffee. Auf den Tellern stehen Kuchenstücke. Man hört das ausgelassene Gelächter der ersten Gäste. Die Eröffnung von „Trudis Traum“, ein Café in der Geltinger Ortsmitte, ist gelungen.

Regen? Wird überbewertet – da sind sich am Eröffnungstag alle einig und kommen trotz der Witterung. Café-Betreiberin Trudi Pfattrisch, die bis kürzlich noch in der Gemeinde Schäftlarn als Standesbeamtin gearbeitet hat, kommt kaum nach, die vielen Besucher und Gratulanten zu begrüßen. Unter ihnen auch hohe Vertreter ihrer letzten Arbeitsstelle: Schäftlarns Bürgermeister Christian Fürst, Ditte Bürgermeisterin Susanne Dichtl sowie Altbürgermeister Matthias Ruhdorfer mit Gattin Ulrike. Letzterer betätigt sich im übertragenen Wortsinn als „Schirmherr“, um auch noch den letzten Tisch vor dem Regen zu schützen. Ein paar Schritte weiter, an einem großen Tisch unter einer Markise, probieren andere Gäste die ersten Kuchenstücke.

Großer Wunsch für Ruhestand: Stadt Geretsried begeistert

Mit der Eröffnung ihres Cafés erfüllt sich Pfattrisch nach dem Eintritt in den Ruhestand einen großen Wunsch. Sie legte der Geretsrieder Stadtverwaltung ihr Konzept vor, der Bau- und Umweltausschuss erteilte das gemeindliche Einvernehmen, und auch das Landratsamt gab grünes Licht. Von einer „Bereicherung für das ganze Dorf“ sprach damals der Geltinger Stadtrat Franz Wirtensohn.

Mit Kuchen und Kaffee: Eröffnung mit vielen Gästen

„Ich freue mich einfach, dass so viele Leute gekommen sind“, sagt die Neu-Gastronomin am Eröffnungstag zufrieden. „Und ich hoffe, dass auch weiterhin viele Gäste den Weg zu mir finden.“

Öffnungszeiten: Das Café „Trudis Traum“ von Trudi Pfattrisch befindet sich am Haken 4 in der Geltinger Ortsmitte. Es hat jeweils am Samstag und Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Kuchen stammen aus eigener Herstellung.

