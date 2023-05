TuS Geretsried freut sich über viele Neueintritte - Kritik an Hallenschließung

Von: Clara Wildenrath

Die TuS-Sportler des Jahres: (v. li.) Henri Bieling (mit Sohn), Coach Nabil Habboubi und Lukas von Stülpnagel von der Volleyball-Herrenmannschaft, Sabrina Aschenbrenner in Vertretung von Badminton-Spielertrainer Oliver Roth, die Volleyballer Julius Wilhelm und Korbinian Hölzl sowie Zehnkämpfer Julian Meyer. © CW

Gute Nachrichten vom TuS Geretsried: Mit knapp 2300 Mitgliedern hat der Verein wieder fast sein Vor-Corona-Niveau erreicht. Auch die Vorbereitungen zum Gründungsjubiläum laufen bereits.

Geretsried – Der TuS möchte visionärer werden. „Wir wollen uns als Vorstand weniger um die Verwaltung und mehr um die Gestaltung kümmern“, erklärte Vorstandschef Mirko Naumann in der Delegiertenversammlung des größten Sportvereins im Landkreis. So habe das Leitungsteam auf einem Workshop zur Vereinsentwicklung beispielsweise beschlossen, mehr für das Wirgefühl in den elf Abteilungen zu tun. Das Beitragssystem soll überarbeitet, das Angebot digitalisiert und die Kommunikation nach innen und nach außen verbessert werden.

TuS Geretsried: Erste Vorbereitungen für Fest zum Gründungsjubiläum laufen

Derzeit laufen bereits die ersten Vorbereitungen für ein großes Fest zum 75-jährigen Gründungsjubiläum im kommenden Jahr; geplant sind außerdem ein TuS-Sport-und Spiele-Tag im Herbst für Mitglieder und Nichtmitglieder im Isarau-Stadion und Faschingsbälle für Kinder und Erwachsene.

Die geehrten Mitglieder: (v. li.) Hubert Vitzthum (50 Jahre im Verein), Annemarie Marquart (25 Jahre), Vorstandsvorsitzender Mirko Naumann, Vorstandsmitglied Margit Weißbach, Helmut Baki (Goldene Ehrennadel), Alfred Werner (70 Jahre Mitgliedschaft), Helmut Franke (50 Jahre), Irmhild Fuchs (40 Jahre), Bernhard Smuda (50 Jahre) und Florian Schneider (25 Jahre). © cw

Seit vielen Jahren wird im TuS auch über den Aufbau eigener Sportstätten diskutiert, um unabhängiger von den Einrichtungen der Stadt und des Landkreises zu werden: Ein Wunsch, der angesichts der aktuellen Schließung der Adalbert-Stifter-Turnhalle wieder an Dringlichkeit gewinnt. „Die Nutzung als Unterkunft für Kriegsflüchtlinge ist als Übergangslösung vollkommen nachvollziehbar und erfährt zu 100 Prozent unsere Unterstützung und Solidarität“, betonte Naumann.

Dramatisch sei aber, dass dieser Zustand vermutlich auch in Zukunft anhalte. Er appellierte an die Politik, „jetzt und gemeinsam bessere Lösungen zu erarbeiten, die nicht dauerhaft zulasten unserer Kinder ausfallen und das Sozialleben blockieren“.

Dritter Bürgermeister Gerhard Meinl (CSU) bestätigte, dass nicht absehbar sei, wann die Turnhalle wieder frei werde. Hoffnung machte er dagegen auf künftige Veränderungen im Gesamtareal rund um das Isarau-Stadion mit dem stillgelegten Hallenbad. Über konkrete Pläne oder zeitliche Vorstellungen äußerte er sich allerdings nicht.

Trotz Einschränkungen konnte Naumann „endlich wieder auf ein Jahr mit vielen schönen und sehr gut besuchten Veranstaltungen zurückblicken“ – unter anderem mit dem Geretsrieder Stadtlauf, zahlreichen Fußballspielen und dem großen Sportabzeichentag im Stadion. Mit aktuell knapp 2300 Mitgliedern habe der Verein wieder fast das Vor-Corona-Niveau erreicht. 52 Prozent der Mitglieder seien Kinder und Jugendliche.

TuS Geretsried: Verein hat mit 2300 Mitgliedern wieder fast Vor-Corona-Niveau erreicht

Zum TuS-Sportler des Jahres wurde Julian Meyer gewählt. Der 24-jährige Leichtathlet ist seit vielen Jahren als 400-Meter-Läufer erfolgreich auf oberbayerischer und bayerischer Ebene unterwegs. Nachdem er 2021 den Einstieg in den Zehnkampf gewagt hatte, wurde er schon im Folgejahr bayerischer Vizemeister in dieser herausfordernden und komplexen Disziplin. Zudem engagiert er sich als Nachwuchstrainer und als Kassenwart in der Abteilungsleitung, berichtete Naumann.

Über Platz zwei in der Sportlerehrung des Vereins freute sich die Erste Herrenmannschaft der Volleyballer. In der Spielgemeinschaft VSG Isar-Loisach schaffte sie 2022 den Aufstieg in die Landesliga. Platz drei ging an Oliver Roth aus der Badminton-Abteilung als erfolgreicher Spielertrainer der Ersten Mannschaft in der Zweiten Bundesliga.

Helmut Baki wurde mit der goldenen Ehrennadel für besondere Verdienste für den Verein ausgezeichnet. Er ist seit 55 Jahren Mitglied der Fußballabteilung, war jahrelang stellvertretender Abteilungsleiter und ist einer der Hauptsponsoren der Mannschaften.

Sascha Gnalian und Jonny Leinauer erhielten je eine silberne Ehrennadel für ihr langjähriges Engagement in der Badminton-Abteilungsleitung und die Entwicklung verschiedener Trainingspakete, die die Abteilungsmitglieder je nach ihren sportlichen Ambitionen buchen können. Unter den Sportlern, die für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden, stach Alfred Werner besonders heraus: Der 85-Jährige trat dem Verein schon vor 70 Jahren bei – vier Jahre nach der Gründung. cw

