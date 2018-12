TuS Geretsried stimmt Vertragsaufhebung mit Champini zu 

Der Weg für den Kita-Neuanfang in Geretsried ist frei. Der TuS Geretsried hat der Vertragsaufhebung mit Champini zugestimmt.

Geretsried – Fast zehn Jahre lang betrieb der TuS Geretsried als Mitgesellschafter die TuS-Champini-Kindertagesstätte an der Adalbert-Stifter-Straße. In einer außerordentlichen Delegiertenversammlung am Dienstagabend besiegelte der Sportverein nun das Ende der Kooperation.

Die Vereinsvertreter stimmten der Aufhebung des Erbbaurechtvertrages zwischen der Stadt Geretsried und der „TuS Geretsried Champini Sport-Kita gUG“ zu. An dieser gemeinnützigen Unternehmergesellschaft ist der TuS zu 50 Prozent beteiligt. Mit dem Beschluss ist der Weg frei für den Verkauf des Kindergartengebäudes, das die Betreibergesellschaft auf dem von der Stadt gepachteten Grund errichtet hatte.

Faktisch hat das Kinderland Weyarn die Räume schon zum 1. September übernommen. Ermöglicht wurde das durch die Vermietung des Gebäudes an die Stadt. Diese hatte einen Betreiberwechsel angestrebt, weil in der Kita unter Champinie aufgrund von Personalmangel viele Betreuungsplätze unbesetzt blieben. Gleichzeitig standen in Geretsried über 100 Kinder auf der Warteliste für Kinderkrippe, Kindergarten, Hort oder Mittagsbetreuung (wir berichteten). Der neue Träger Kinderland, der zahlreiche Einrichtungen in der Gegend betreibt, konnte die Personallücke füllen und dadurch Betreuungsplätze aufstocken.

„Der TuS Geretsried bedauert sehr, dass keine Möglichkeit erarbeitet werden konnte, die eine erfolgreiche Fortführung der Kooperation ermöglicht hätte“, erklärt TuS-Vorstandsvorsitzender Mirko Naumann in einer Pressemitteilung. Ziel der 2008 begonnen Kooperation sei es gewesen, „Kinder bereits im frühen Kita-Alter die vielfältigen sportlichen Entwicklungs- und Bewegungsmöglichkeiten nahezubringen“.

Dennoch wolle der Verein nach vorne schauen. „Wir werden natürlich auch zum neuen Träger den Kontakt suchen, um auszuloten, welche Kooperationsmöglichkeiten es gibt“, so Naumann. „Wie schon in der Vergangenheit wollen wir mit allen Kitas und Grundschulen zusammenarbeiten, um Kindern möglichst früh die Freude am Sport und an der Bewegung zu vermitteln.“ Schon die Kleinsten könnten in elf Abteilungen unkompliziert über 20 Sportarten ausprobieren und ihre Talente finden. cw