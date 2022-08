Übergangswohnheim: Betrieb verläuft laut Regierung „störungsfrei“

Von: Doris Schmid

Zuhause auf Zeit: Seit Anfang des Jahres leben an der Jahnstraße in Geretsried etwa 150 ehemalige afghanische Ortskräfte. © Sabine Hermsdorf-Hiss/Archiv

Die Regierung von Oberbayern hat für ihre Übergangswohnheime eine Koordinatorin eingestellt. Auch in Geretsried ist sie im Einsatz.

Geretsried – Für ihre Übergangswohnheime beschäftigt die Regierung von Oberbayern jetzt eine Mitarbeiterin als Unterkunftskoordinatorin. Auch in Geretsried ist die Frau mit afghanischen Wurzeln im Einsatz. Das teilt die Pressestelle auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

In einem Interview mit unserer Zeitung hatten Sabine Lorenz, Sozialreferentin des Stadtrats, und Hannah Schreyer von der Koordinationsstelle „Integration aktiv“ (IAG) einen hauptamtlichen Kümmerer für die etwa 150 ehemaligen afghanischen Ortskräfte gefordert, die seit Anfang des Jahres im Übergangswohnheim an der Jahnstraße untergebracht sind. Trotz großer Bemühungen scheinen sie wie berichtet immer noch durchs Raster zu fallen.

Runder Tisch mit Vertretern der Regierung von Oberbayern

Stadt- und Kreisrätin Lorenz sagt, dass es kürzlich einen Runden Tisch mit Vertretern der Regierung von Oberbayern gegeben habe. „Es war gut, dass man sich mal kennengelernt hat“, zieht die ehrenamtliche Helferin eine positive Bilanz. Im Gespräch sei man darüber informiert worden, dass es bei der Regierung von Oberbayern nun eine Unterkunftskoordinatorin gibt. „Das ist immerhin ein Anfang“, so Lorenz.

Die Pressestelle der Bezirksregierung bestätigt auf Anfrage, dass seit April eine Mitarbeiterin als Unterkunftskoordinatorin speziell für den Bereich der Übergangswohnheime bei der Regierung von Oberbayern tätig ist. „Die Kollegin hat selbst afghanische Wurzeln, ist aber in Deutschland aufgewachsen und daher mit vielen Belangen afghanischer Ortskräfte in Deutschland vertraut“, teilt Pressesprecher Wolfgang Rupp mit. Die neue Unterkunftskoordinatorin betreue die dienstleistergeführten Übergangswohnheime der Regierung von Oberbayern und sei in engem Austausch mit den Verwaltungsleitungen und den Dienstleistern vor Ort etwa hinsichtlich des Belegungsmanagements.

Koordinatorin fungiert als Bindeglied

Die Frage, wieso überhaupt eine Unterkunftskoordinatorin eingestellt wurde, wird recht allgemein beantwortet. Das entspreche „dem in solchen Fällen üblichen Standard“, so Rupp. Wenn in einer von der Regierung von Oberbayern betriebenen Unterkunft ein Verwaltungsdienstleister eingesetzt ist, werde stets auch ein Unterkunftskoordinator für mehrere dienstleisterbetriebene Unterkünfte in einer Region eingestellt, „um als Bindeglied zwischen dem Verwaltungspersonal vor Ort und der Regierung von Oberbayern zu fungieren“.

Es geht auch um Aspekte des Zusammenlebens

Auch der regelmäßige Austausch mit verschiedenen beteiligten Behörden sowie Dritten, wie der Flüchtlings- und Integrationsberatung und ehrenamtlich Unterstützenden, sei wesentlicher Bestandteil des Aufgabenbereiches einer Unterkunftskoordinatorin. Darüber hinaus stehe sie auch für Anfragen von Bewohnern insbesondere zum Betrieb der Unterkunft zur Verfügung. Auf Nachfrage erklärt Rupp: „Das beinhaltet beispielsweise die Unterbringung an sich sowie Aspekte des Zusammenlebens in der Unterkunft.“

Einsatz der Koordinatorin ist abhängig vom Arbeitsaufkommen

Wie viele Stunden in der Woche die Unterkunftskoordinatorin in Geretsried ist, sagt der Pressesprecher nicht. Das hänge vom jeweiligen Arbeitsaufkommen ab, erklärt er. Und er stellt klar: „Die Beratung der Bewohnerschaft zu Fragen der Erstorientierung in der Unterkunft und dem Alltag in Deutschland, der Integration in Arbeit, Wohnung und Gesellschaft, dem sozialen Umfeld auch in der Unterkunft sowie zur Kinderbetreuung oder bei Krankheiten ist und bleibt aber weiterhin Kernaufgabe der Flüchtlings- und Integrationsberatung, die im Übergangswohnheim Geretsried vom Verein ,Hilfe von Mensch zu Mensch‘ gestellt wird.“

Der Betrieb aller Übergangswohnheime im Zuständigkeitsbereich der Regierung von Oberbayern verlaufe „nach den bisherigen Eindrücken“ der Mitarbeiterin „aktuell störungsfrei“.

