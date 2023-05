Überschwemmungen, Unfälle, Bombenfunde: THW blickt auf arbeitsreiches Jahr zurück

Von: Peter Herrmann

Teilen

Fahrzeugweihe: Pastoralreferent Thomas Bergmeister segnete vor (v. li.) dem Landtagsabgeordneten Martin Bachhuber, Bürgermeister Michael Müller und den Wolfratshauser Vize-Bürgermeister Günther Eibl einen Mannschaftstransportwagen des THW. © Peter Herrmann

Das THW wird oft gebraucht. Die Geretsrieder Gruppe ist zwar sehr leistungsfähig, der Regionalchef betont trotzdem: „Der Katastrophenschutz darf nicht vernachlässigt werden.“

Geretsried – Wenn es zu Überschwemmungen, Verkehrsunfällen oder Bombenfunden kommt, sind sie sofort zur Stelle. Allein im vergangenen Jahr leisteten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des Technischen Hilfswerks (THW) 16 460 Stunden Dienst. Dass dafür neben kirchlichem Beistand auch eine angemessene Ausstattung nötig ist, betonte Ortsbeauftragter Klaus Ciecior in der jüngsten Jahresversammlung. Bevor er auf vergangene Herausforderungen zurückblickte, weihte Pastoralreferent Thomas Bergmeister Mannschaftstransportwagen, Werkstattcontainer und Plattformanhänger.

Ehrung: (v. li.) Der Tölzer THW-Regionalstellenleiter Manfred Bock ehrte die langjährigen Mitglieder des Geretsrieder Ortsverbands Klaus Ciecior, Hartmut Pietsch, Marianne Schöftlmair, Aegidius Paulus und Michael Fella. © Peter Herrmann

Katastrophenschutz „darf nicht vernachlässigt werden“, sagt THW-Chef

Bergmeister würdigte in seiner Predigt den Dienst an jenen Menschen, die sich „in Notlagen befinden“. CSU-Landtagsabgeordneter Martin Bachhuber, Bürgermeister Michael Müller, Feuerwehrschulleiter René Mühlberger und der Leiter der THW-Regionalstelle Bad Tölz, Manfred Bock, hoben daraufhin die Wichtigkeit des Zivil- und Katastrophenschutzes hervor. „Die Bürger können sich auf die Blaulichtorganisationen rund um die Uhr und jeden Tag verlassen“, befand Bachhuber. Mühlberger verwies auf die kollegiale Zusammenarbeit mit Feuerwehren, Polizei, BRK und Wasserwacht. Manfred Bock freute sich, dass der Ortsverband aus Geretsried mit drei Zügen besonders leistungsfähig ist, kritisierte zugleich aber die sinkende staatliche Förderung. „Katastrophenschutz darf nicht vernachlässigt werden“, warnte er.

Bei Bombenfunden im Einsatz: THW Geretsried ist viel unterwegs

Die Jahresbilanz von Klaus Ciecior fiel dennoch positiv aus. So engagieren sich derzeit 68 der insgesamt 98 Ortsverbandsmitglieder aktiv bei Einsätzen. Hinzu kommen 14 Junghelfer. In Erinnerung blieben Ciecor die Absicherung des G7-Gipfels in Elmau, zwei Bombenfunde in Geretsried und die Räumung einer Großunfallstelle auf der A95, zu dem der Kipper des Fachzugs Logistik alarmiert wurde.

Besonderen Wert legt das THW auf die Ausbildung. Dazu gehörte 2022 beispielsweise das Erkunden einer Sickergrube, Materialinstandsetzung und Metallbearbeitung. Sorgen bereitet Ciecior lediglich, dass die Fahrzeughalle auf der THW-Liegenschaft an der Gustav-Adolf-Straße mittlerweile nicht mehr modernen Ansprüchen genügt und zu klein ist. Er hofft auf eine Grundstückserweiterung, die momentan noch nicht realisierbar erscheint.

Regionalstellenleiter Bock ehrte schließlich die langjährigen Mitglieder Hartmut Pietsch (30 Jahre im THW), Monika Schöftlmair, Michael Fella, Ägidius Paulus (jeweils 25 Jahre), Benedikt Schaflitzl, Jan Simon, Klaus Ciecior, Franz Stammler (20 Jahre) sowie Simone Feldl, Nico Krentscher, Tyl Ludwig, Paul Ludwig und Frank Hartling (10 Jahre).

ph

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.