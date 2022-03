Ukraine-Flüchtlinge in Bad Tölz-Wolfratshausen: Neue Prognose und Antworten auf wichtigste Fragen

Von: Dominik Stallein

Teilen

500 bis 1200 ukrainische Flüchtlinge werden in den nächsten Wochen im Landkreis erwartet. © dpa

Die ersten Kriegs-Flüchtlinge sind angekommen, das Landratsamt stellt sich auf weitere ein. Ab Montag können sie in der Geretsrieder Turnhalle unterkommen.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Die ersten Ukraine-Flüchtlinge sind im Landkreis angekommen. Das Landratsamt erklärt in einer Pressemitteilung die aktuelle Situation, den Ablauf für die Aufnahme weiterer Geflüchteter und andere wichtige Fragen.

Ukraine-Flüchtlinge in Bad Tölz-Wolfratshausen: Neue Prognose und Antworten auf wichtigste Fragen

Bis Mittwochmorgen hatten 60 Menschen aus der Ukraine den Landkreis erreicht. Wie das Landratsamt mitteilt, sind diese entweder in Privatwohnungen oder über die Behörde untergekommen – zum Beispiel in der Jugendherberge in Bad Tölz. Gesichert ist diese Zahl allerdings nicht: Geflüchtete, die in Privatwohnungen unterkommen, können sich nämlich ohne Visum 90 Tage lang in Deutschland aufhalten, ohne sich zu registrieren.

Landkreis rechnet mit vielen Flüchtlingen aus der Ukraine

Das bayerische Innenministerium gehe davon aus, dass in den kommenden Wochen zwischen 50 000 und 100 000 Flüchtlinge aus der Ukraine in Bayern ankommen. Nach dem Verteilungsschlüssel würden in diesem Fall 500 bis 1200 Menschen im Landkreis untergebracht.

Flüchtlings-Unterkunft in Geretsried steht ab Montag bereit

Flüchtlinge, die dem Landkreis von der Regierung zugewiesen werden, kommen in der Turnhalle an der Adalbert-Stifter-Straße in Geretsried unter. Ab Montag, 14. März, steht sie als Erstanlaufstelle mit 150 Plätzen zur Verfügung. „Dort können sie ein paar Tage bleiben“, schreibt das Landratsamt. Währenddessen werde geklärt, wo die Geflüchteten im Anschluss wohnen können.

Lesen Sie auch Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz Russland verkündet einen Kurswechsel bei Kriegs-Verhandlungen mit der Ukraine. Die USA warnen vor dem russischem Einsatz von Massenvernichtungswaffen. Der News-Ticker. Ukraine-Verhandlungen: USA warnen vor russischem Massenvernichtungswaffen-Einsatz

Alle Informationen zum Ukraine-Konflikt finden Sie hier.

Jeder, der in der Erstanlaufstelle ankommt, wird auf das Coronavirus getestet. Die Flüchtlinge erhalten Lebensmittel, einen Schlafplatz und ein Hygienepaket. Für alle stehen vor Ort Waschmaschinen zur Verfügung. Die Ukrainer können einen Kurzantrag auf finanzielle Leistungen stellen, was über das Asylbewerbergesetz geregelt ist.

Wohnraum-Angebote für Flüchtlinge: Landratsamt sucht weitere Räume

Das Landratsamt bedankt sich „ganz herzlich“ für die „Vielzahl von Unterkunftsangeboten, von einzelnen Zimmern bis hin zu kompletten Hotels“. Die eingegangenen Meldungen würden nun geprüft, sortiert und die Anbieter kontaktiert. Es müssten aber noch einige Details geklärt werden: „Um die Geflüchteten auch wirklich sicher vermitteln zu können, kann es noch einige Tage dauern, bis das Landratsamt Kontakt mit den Anbietern aufnimmt“, heißt es in der Mitteilung. Auch die Stadt Wolfratshausen hatte Bürger aufgerufen, Räume anzubieten.

Bevorzugt würden Wohnflächen, die langfristig genutzt werden können. Zum einen, weil davon auszugehen ist, dass die Neuankömmlinge länger bleiben werden, „zum anderen sollen sie an einem Ort, soweit es die Umstände zulassen, zur Ruhe kommen können“. Das Landratsamt nimmt weiterhin Unterkunftsangebote entgegen. Wer Wohnraum stellen kann, meldet sich – mit Adresse und Kontaktdaten – per E-Mail an ukrainehilfe@lra-toelz.de

Registrierung von Flüchtlingen: 90 Tage Zeit für Anmeldung

Innerhalb von 90 Tagen müssen sich Geflüchtete bei der Regierung von Oberbayern registrieren. Wer privat im Landkreis unterkommt, schreibt eine E-Mail an Ukraine.regierung-oberbayern@reg-ob.bayern.de. Das Landratsamt hat Hinweisblätter im Internet veröffentlicht – auf Deutsch, Ukrainisch und Russisch. Neuankömmlinge, die noch keine Unterkunftsmöglichkeit haben, melden sich beim Landratsamt zur Registrierung und Vermittlung einer Unterkunft.

Spenden für Flüchtlinge aus der Ukraine

„Das Landratsamt darf keine Spenden annehmen.“ Die Pressestelle verweist auf Hilfsorganisationen wie Caritas und BRK. Mehrere Initiativen haben im Landkreis zu Spenden aufgerufen.