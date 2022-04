Ukraine-Krieg: Mutter aus Odessa bringt Zwölfjährigen bei Patentante in Sicherheit

Von: Susanne Weiß

Plötzlich Familie: Larysa (47) und Andreas P. (56) haben Danilo (12) bei sich aufgenommen. Eine neu eingebaute Empore aus Holz im Büro bietet dem Buben ein eigenes Reich. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Seit Russland die Ukraine angegriffen hat, wohnt Danilo in Geretsried. Der Zwölfjährige kommt aus Odessa. Eine Geschichte über Familie und Dankbarkeit.

Geretsried – Quasi über Nacht haben Larysa und Andreas P. Familienzuwachs bekommen. Bislang lebten sie allein mit Kater „Levi“ in ihrer Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung in Geretsried. Seit fast zwei Monaten haben sie einen Teenager daheim – und beschäftigen sich mit klassischen Erziehungsfragen, aber auch mit reichlich Papierkram.

Danilo ist zwölf Jahre alt und in der ukrainischen Hafenstadt Odessa aufgewachsen. „Einen Tag, nachdem der Krieg angefangen hat, hat seine Mama mich gefragt, ob sie mir ihr Kind übergeben darf“, erzählt Larysa P. Für die 47-Jährige war es keine Frage. Danilo ist ihr Patenkind. „Wenn meine Familie Unterstützung braucht, bin ich da.“

Geretsriederin sorgt sich um Familie in Odessa

Larysa P. stammt selbst aus der Ukraine. Über Kollegen lernte die Buchhalterin ihren Mann kennen, zog 2013 zu ihm nach Geretsried und baute sich ein neues Leben auf. Seitdem trennen sie über 2000 Kilometer von ihrer Familie. „Ich mache mir sehr große Sorgen“, sagt die Geretsriederin mit Blick auf den Ukraine-Krieg. Täglich gebe es in Odessa Luftalarm, es fallen Bomben. Doch ihre Eltern würden ihr Zuhause nicht verlassen wollen. Und Männer über 18 Jahre dürfen nicht ausreisen.

Danilo – anders als sein Bruder – ist noch zu jung fürs Militär. Seine Mutter Natalia, Larysa P.s Cousine, wollte ihn schützen und fuhr ihn in die rumänische Hauptstadt Bukarest. Dort nahm die 47-Jährige ihr Patenkind Anfang März in Empfang und flog mit ihm nach Deutschland. „Danilo war das erste Flüchtlingskind, das in unsere Region gekommen ist“, hörte die Geretsriederin im Jugendamt.

Danilo bekommt ein Turmzimmer von Schreinerei geschenkt

Eigentlich wollte ihre Cousine wieder zurückfahren. Doch zwischenzeitlich sei die Situation so gefährlich geworden, dass das nicht ging. Über Umwege kam sie auch in den Landkreis, hat eine Arbeit bei einem Geretsrieder Lebensmittelproduzenten gefunden und dort Aussicht auf eine Unterkunft. „Aber das ist nichts für ein Kind“, erklärt Andreas P. „Danilo kann bei uns bleiben.“

Larysa P. hat zwar insgesamt sieben Patenkinder, die sie liebevoll umsorgt. Dass ihr Mann und sie eins davon aufnehmen, darauf war das Paar allerdings nicht eingestellt. Damit Danilo nicht dauerhaft im Wohnzimmer auf der Couch schlafen muss, wollte die Familie ein Hochbett ins Heimbüro bauen lassen. Als die Bau- und Möbelschreinerei Hofberger in Dietramszell davon hörte, bot sie an, der Familie das zu schenken. Aus dem Hochbett wurde ein maßgeschneiderter Zwischenboden, sodass Danilo nun ein eigenes Reich im offenen Dachstuhl hat. „Es schaut super aus“, sagt Larysa P. dankbar.

Dankbar für Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge aus der Ukraine

Überhaupt ist die Familie angetan von der Hilfsbereitschaft für Flüchtlinge aus der Ukraine. „Das berührt mich sehr.“ Da ist Larysa P.s Arbeitgeber, der ihr kurzfristig Urlaub gab, damit sie nach Rumänien fliegen konnte, da sind die Nachbarn, die einen Bub in Danilos Alter haben. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Asylamt in Bad Tölz seien sehr herzlich gewesen. „Sie sind sehr belastet und finden dennoch die Kraft, jedem die volle Unterstützung zu geben“, sagt die 47-Jährige. Dann waren da noch die Eintragung als Pflegeeltern und die Anmeldung in der Schule, wo der Zwölfjährige die Willkommensklasse besucht, um Deutsch zu lernen. „Als Logistiker muss bei mir alles zack, zack gehen“, sagt Andreas P. Deswegen bringe Bürokratie ihn für gewöhnlich an seine Grenzen. „Aber es hat alles geklappt.“

Und Danilo? Wie wohl für alle Zwölfjährigen ist sein Smartphone interessanter als alles andere. Manchmal schnappt Andreas P. es ihm weg, um ihm die Offline-Welt zu zeigen. Dann lachen die beiden und planen Ausflüge am Wochenende. Unter der Woche muss Danilo viel lernen. Parallel zur deutschen Schule macht er seinen Online-Unterricht in Odessa weiter. Larysa P.: „Er ist ein guter Junge.“

