Ukrainer in der Schule: Am Gymnasium Geretsried gibt es Extra-Unterricht für die Kriegsflüchtlinge

Von: Doris Schmid

Teilen

Teil der Schulfamilie: 20 ukrainische Mädchen und Buben besuchen die zwei Brückenklassen am Gymnasium Geretsried. Unterrichtet werden sie von Natalia Pavlovska (hinten 2. v. re.) und Liliia Shevchuk (hinten re.). © Sabine Hermsdorf-Hiss

40 Ukrainer werden am Gymnasium Geretsried in der Brückenklasse unterrichtet. Die Unterstützung für die Kriegsflüchtlinge ist groß - die Hürden für die Kinder sind es auch.

Geretsried – Wer in die Gesichter der 40 ukrainischen Mädchen und Buben schaut, hat das Gefühl, dass sie gerne in die Schule gehen. Offen und freundlich ist ihr Lächeln, mit dem sie einem begegnen. Für die Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 16 Jahren gibt es seit ein paar Monaten am Gymnasium Geretsried zwei extra Klassen und eigene Lehrkräfte. Mittlerweile sind die Ukrainer Teil der Schulfamilie, und die Unterstützung ist groß.

Ukrainer in der Schule: Am Gymnasium Geretsried gibt es Extra-Unterricht für die Kriegsflüchtlinge

Eine neue Sprache in kurzer Zeit zu erlernen, ist eine Riesenherausforderung – besonders, wenn es so eine komplizierte Sprache wie Deutsch ist. Vor dieser Aufgabe stehen im Landkreis etwa 350 ukrainische Kinder und Jugendliche, die aufgrund des Kriegs ihre Heimat verlassen mussten. Kinder unter zehn Jahren besuchen den Regelunterricht an Grundschulen. Für die älteren Schüler richtete das staatliche Schulamt extra Klassen an Schulen in Geretsried, Icking, Wolfratshausen, Bad Tölz, Gaißach und Benediktbeuern ein. Am Gymnasium Geretsried gibt es wie berichtet aufgrund der vielen Schülerinnen und Schüler zwei Klassen.

Brückenklassen am GymGer: Deutsch wird als Fremdsprache unterrichtet

In die sogenannte Brückenklasse I von Natalia Pavlovska gehen die jüngeren Kinder im Alter zwischen zehn und 13 Jahren. Liliia Shevchuk unterrichtet in der Brückenklasse II Jugendliche von 13 bis 16 Jahren. Die Lehrerinnen mussten wie die Kinder, die sie unterrichten, aus der Ukraine fliehen. Schulleiter Christoph Strödecke ist froh, in ihnen zwei kompetente Pädagoginnen gefunden zu haben, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten. Ungewohnt sei es schon, Kinder unterschiedlichen Alters gemeinsam in einem Klassenzimmer zu haben, sagt Pavlovska. Sie versuche, allen Schülern gerecht zu werden, indem sie ihnen unterschiedliche Aufgaben stelle und auf sie eingehe. „Es gefällt ihnen, die deutsche Sprache zu lernen“, sagt die 45-Jährige. „Sie haben Spaß am Unterricht.“

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Die Koordination dieser Extra-Klassen übernimmt Janine Quien. Die Lehrerin berichtet, dass die Schüler nach den Stunden in der Brückenklasse in den Regelunterricht hineinschnuppern dürften. Denn das ist das Ziel: der ständige Besuch des regulären Unterrichts. Vier ukrainische Schüler hätten den Sprung dorthin sogar schon geschafft und „meistern das“, sagt Quien anerkennend.

Ukrainer sind auch außerhalb der Schule aktiv: Kriegsflüchtlinge engagieren sich in Musik, Sport und Akrobatik

Das Lehrerkollegium nehme Rücksicht auf die ausländischen Schüler und sei sehr um die Integration bemüht, lobt Direktor Strödecke. Beispielsweise würden Lehrkräfte Anleitungen für ein Physikexperiment ins Ukrainische übersetzen lassen. Manche würden zusätzliche Mathestunden anbieten. „Ich sage Danke für dieses Engagement“, so Strödecke. Bemerkenswert sei darüber hinaus, dass es fast in jeder Klasse einen Schüler gebe, der die russische Sprache beherrsche, und viele ukrainische Schüler russisch sprechen würden. „Das ist ein Vorteil von Geretsried“, sagt der Schulleiter mit Blick auf die vielen Nationen in der größten Stadt im Landkreis.

Unter den Ukrainern sind viele talentierte Schüler. Beim Besuch unserer Zeitung präsentierte Daniel Hordiienko stolz seine Medaillen und Pokale, die er gewonnen hat. Der 13-Jährige ist ein leidenschaftlicher Eiskunstläufer. Anton Kramarenko (13) spielt beim TuS Geretsried Basketball. Die 14-jährige Maria Floka brennt ebenfalls für ihr Hobby – die Akrobatik. Sie macht Bewegungen, die den meisten Menschen unmöglich sind. Der Körper der 14-Jährigen ist biegsam wie der einer Schlange. Für Musik interessiert sich Diana Shunevych. Die Elfjährige spielt in ihrer Freizeit Geige. Luka Snatkin greift gerne zum Mikrofon. Der 16-Jährige singt im Schulchor und im Chor der Musikschule.

Wie geht es für Ukrainer weiter? Gymnasium plant fürs neue Schuljahr

Wie geht es für die ukrainischen Kinder und Jugendlichen im nächsten Schuljahr weiter? Um die Schüler weiter bestmöglich zu fördern, findet laut Koordinatorin Quien gerade eine Lern- und Leistungsabfrage statt. Direktor Strödecke geht davon aus, dass es ab September vermutlich wieder zwei Brückenklassen geben wird.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.