Füreinander da sein: Wie ukrainische Geflüchtete Weihnachten feiern

Von: Doris Schmid

Teilen

Freuen sich auf das Weihnachtfest: Kristina Kolomina und ihre Tochter Viktoria. Die beiden leben in der Gemeinde Königsdorf. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ukrainische Geflüchtete feiern in diesem Jahr ein besonderes Weihnachtsfest – fernab der Angehörigen und des Heimatlands, das sich im Krieg befindet.

Geretsried/Bad Tölz-Wolfratshausen – Weihnachten ist für die meisten Menschen ein ganz besonderes Fest: Die Familie kommt zusammen, man isst, trinkt, singt, lacht miteinander und beschenkt sich gegenseitig. Für die Geflüchteten aus der Ukraine ist das Weihnachtsfest in diesem für sie so schicksalsträchtigen Jahr in jeder Hinsicht besonders und anders – fernab der Angehörigen und des Heimatlands, das sich mit Russland im Krieg befindet.

Ukrainische Geflüchtete feiern Weihnachten in Geretsried und Königsdorf

Die meisten Familien im Landkreis feiern an diesem Wochenende die Geburt Jesu Christi. In der Ukraine wird Heiligabend traditionell erst am 6. Januar begangen. Bis dahin ist noch Fastenzeit. „Sie beginnt, wenn hier die Adventszeit anfängt“, erzählt Natalia Pavlovska (45). Sie stammt aus der Industriestadt Dnipro und lebt gemeinsam mit Mann und Tochter sowie ihrer Schwester und deren Sohn in Geretsried. In der Fastenzeit verzichten sie auf Fleisch. Wer sich ganz streng an die Regeln hält, für den sind sogar Milchprodukte tabu. Groß aufgetischt wird deshalb erst am 7. Januar.

Trotzdem fällt das Essen an Heiligabend nicht karg aus. „Wenn der erste Stern am Himmel aufgegangen ist, sitzt die Familie am Tisch“, berichtet Kristina Kolomina (37), die zusammen mit ihrer Tochter Viktoria (13) in Königsdorf untergekommen ist. „Das ist das Zeichen dafür, das Jesus geboren wurde.“ Anschließend zünden Mutter und Tochter eine Kerze an. „Man betet und bedankt sich für das Essen.“ Ganz wichtig ist Kutja, das traditionell als erstes serviert wird. Das Gericht besteht aus gekochten Weizenkörnern, Mohnsamen, Honig und je nach Familie auch aus anderen Zutaten wie Rosinen und Nüssen. Ebenfalls nicht fehlen dürfen Wareniki – Teigtaschen, die mit Pilzen oder gekochten Kartoffeln gefüllt sein können. „Es sollen zwölf Gerichte sein“, ergänzt Kristina Kolomina. „Das ist ein Symbol für die zwölf Apostel oder auch die zwölf Monate.“

Kutja steht für Wohlstand und Gesundheit

Kutja wird es auch bei Natalia Pavlovska geben. „Es steht für Wohlstand und Gesundheit“, berichtet die Deutschlehrerin. Eine weitere Tradition wird ihr Neffe aufleben lassen. „Die Patenkinder bringen ihren Paten Kutja, singen Lieder und sagen Gedichte auf.“ Zur Belohnung gibt es Süßes und ein kleines Geschenk. Apropos Süßes: Gemeinsam mit Marilena Cassandra – die Geretsriederin hat die Familie Pavlovska aufgenommen – hat die 45-Jährige am zweiten Advent Plätzchen gebacken. „Das war so schön“, schwärmt die Ukrainerin. „Das hat sich nach zu Hause angefühlt. So, als ob meine Mama neben mir gesessen hätte.“

Backten gemeinsam Plätzchen: (v. re.) Natalia Pavolvska mit ihrer Tochter Tatjana, ihrem Neffen Wowa, ihrer Schwester Olena und Gastmutter Marilena Cassandra. © Privat

Den 24. Dezember werden die Pavlovskas mit ihrer Gastfamilie verbringen, mit Vorbereitungen für den Abend, einem Kirchenbesuch und einem gemeinsamen Abendessen. „Es wird Raclette geben“, kündigt Natalia Pavlovska an. „Das habe ich noch nie gemacht.“ Kurz vor Mitternacht wollen sie zum Rathaus zu einem kleinen Konzert der Gartenberger Bunkerblasmusik gehen. Ursprünglich als einmalige Sache gedacht, hat sich dieser Auftritt über die Jahre zu einer Tradition entwickelt. Das Ensemble spielt und singt nur das Lied „Stille Nacht“. Wer sein Instrument mitbringt, darf mitspielen. Dann wünscht man sich ein frohes Weihnachtfest und geht nach Hause.

Zu Weihnachten zusammenkommen - wie eine große Familie

Den 7. Januar werden viele Ukrainer aus der Umgebung vermutlich miteinander verbringen. An diesem Tag wollen sie im Pfadiheim an der B11 in Geretsried zusammen Weihnachten feiern. Der Verein Wilde Rose habe ihnen die Räumlichkeiten für die Feier angeboten, berichtet Kristina Kolomina. „Die Kinder bereiten schon Lieder für das Fest vor.“

Die Ukrainer wollen dann wie eine große Familie zusammen kommen, gemeinsam essen, trinken, singen und feiern. Aus den Geflüchteten ist längst eine Gemeinschaft geworden. Natalia Pavlovska stellt fest: „Wir helfen uns gegenseitig und sind füreinander da.“

nej

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.