Unbekannter beschädigt Auto

Geretsried - Während ein Münsinger (58) im Fitness-Studio war, beschädigte ein Unbekannter sein Auto. Kann jemand Hinweise geben?

Laut Polizei hatte der Mann seinen schwarzen Nissan Qashqai an der Sudetenstraße in Höhe der Hausnummer 74 am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er zurückkam, war der linke Außenspiegel beschädigt. Ein Unbekannter war offenbar beim Vorbeifahren (in Richtung Feuerwehrschule) gegen den Spiegel gestoßen und danach geflüchtet. Die Polizei bittet unter Telefon 0 81 71/ 9 35 10 um Hinweise.

sas