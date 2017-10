Unbekannter Eindringling beschädigt Gartenzaun

Die Polizei bittet um Hinweise: Ein Unbekannter hat sich am Samstag auf einem Grundstück am Isardamm aufgehalten. Das Motiv ist unklar.

Geretsried - Wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch ermittelt die Polizei Geretsried gegen einen unbekannten Mann. Dieser hat am Samstag gegen 13.30 Uhr widerrechtlich das Grundstück eines leer stehenden Anwesens am Isardamm betreten und sich dort aufgehalten. Das Motiv ist unklar, berichtet Dienststellenleiter Walter Siegmund. Das Grundstück befindet sich in der Nähe der Tennisplätze und gehört einer 33-jährigen Frau. Offenbar war der Mann über den Zaun gestiegen, da dieser beschädigt ist (Schaden: zirka 250 Euro). Hinweise zur Identität des Unbekannten nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 81 71/9 35 10 entgegen. sas

