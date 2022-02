Unbekannter lädt Schutt im Wald ab – 600 Euro Belohnung für Tippgeber

Von: Doris Schmid

Robert Mayr vor dem Bauschutt, den ein Unbekannter im Wald des Landwirts an der B11 abgeladen hat. Nicht der erste Fall von Umweltfrevel auf Mayrs Grund © Sabine Hermsdorf-Hiss

Ein Unbekannter hat seinen Bauschutt im Wald von Robert Mayr abgeladen. Der Landwirt ist fassungslos. Er hat eine Belohnung von 600 Euro ausgelobt.

Geretsried – Styropor, Isoliermaterial, Holzbalken, Plastiksäcke und Nägel: Landwirt Robert Mayr kann es nicht fassen, dass irgendjemand einen ganzen Berg Bauschutt einfach im Wald entsorgt hat – und zwar in seinem Wald. Für den richtigen Tippgeber auf den Verursacher hat der 47-Jährige eine Belohnung in Höhe von 600 Euro ausgesetzt.

Dem Anschein nach wollte jemand seine alte Terrasse kostenlos entsorgen, sagt Mayr im Gespräch mit unserer Zeitung. Vermutlich benötigte er dazu ein Auto mit Anhänger oder einen Transporter. Damit fuhr er rückwärts in den Wald des Landwirts – zwischen der St. Nikolauskapelle und Geretsried-Stein auf der rechten B11-Seite – und kippte die Ladung einfach in die Natur. Dann machte sich der Umweltsünder aus dem Staub.

Polizei ist informiert

Passiert sein muss der Vorfall zwischen Sonntag und Montag, meint der Geretsrieder, der umgehend die Polizei informierte. Der Landwirt kann den Zeitraum auf diese Tage eingrenzen, „weil ich die ganze Zeit dort gearbeitet habe“. Die Polizei habe Fotos gemacht und nach einem Hinweis auf den illegalen Entsorger gesucht – leider vergeblich. „Das ist eine Ordnungswidrigkeit“, sagt der Bauer. „Selbst wenn jemand gefunden wird, zahlt er 80 oder 200 Euro Ordnungsstrafe und das war’s dann. Das ist eine Riesensauerei“, schimpft Mayr.

Nicht der erste Fall von Umweltfrevel auf Mayrs Grund

Für ihn gehöre es mittlerweile fast schon zum Alltagsgeschäft, den Müll fremder Leuten wegzuräumen, klagt der Landwirt, dessen Bauernhof mit Land- und Forstwirtschaft, Kühen zur Milch- und Fleischerzeugung sowie Hühnern direkt an der B11 liegt (Donibauer). Doch in dieser Dimension sei ihm so etwas noch nicht passiert. Er hofft, dass jemandem der abgeladene Haufen bekannt vor kommt und der ihm einen Tipp auf den Verursacher geben kann. Das sei ihm eine Belohnung in Höhe von 600 Euro wert, kündigt der Geretsrieder an.

Aber die komplette Entsorgung des Bauschutts wird wohl trotzdem an ihm hängen bleiben. Das kostet neben Zeit auch Geld. „Dort liegt ein Haufen Kleinzeug rum“, klagt Mayr. Das ließe sich leider nicht „schwuppdiwupp wegräumen“. Der Landwirt: „Das bedeutet bestimmt einen halben bis einen ganzen Tag Arbeit für mich.“

