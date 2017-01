Unbekannter setzt Ampel außer Gefecht

von Sabine Schörner schließen

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht am Montag. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte die Ampelanlage an der Kreuzung Böhmerwaldstraße und Elbestraße.

Geretsried – Vermutlich mit einem Lkw fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer zwischen 8 und 8.50 Uhr auf der Böhmerwaldstraße in südliche Richtung. An der Kreuzung mit der Elbestraße bog er nach rechts ab und stieß dabei gegen die Ampelanlage. Diese wurde erheblich beschädigt und musste von Mitarbeitern des Bauhofs abgeschaltet werden. Die Reparatur kostet die Stadt schätzungsweise 1500 Euro. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Möglicherweise fuhr er ein Fahrzeug in weißer Farbe. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0 81 71/ 9 35 10 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.