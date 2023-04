Unbelehrbarer Autofahrer: Polizei stoppt Betrunkenen mehrmals - innerhalb weniger Stunden

Von: Peter Borchers

Innerhalb weniger Stunden stoppte die Geretsrieder Polizei zweimal denselben betrunkenen Autofahrer. © Symbolbild: Joern Pollex/dpa

Mit einem unbelehrbaren Autofahrer hatte es die Geretsrieder Polizei zu tun: Eine Streife stoppte am Sonntag einen Betrunkenen. Wenig später war der Mann erneut mit seinem Wagen unterwegs.

Geretsried - Ein augenscheinlich stark betrunkener 29-jähriger Geretsrieder setzte sich am frühen Sonntagmorgen vor einem Lokal in sein Auto, um nach Hause zu fahren. Von Gästen und Angestellten hatte er sich partout nicht von seinem Plan abhalten lassen. Ergo informierten die Zeugen die Polizei.

Geretsried: Polizei stoppt betrunkenen Autofahrer - und nimmt ihm den Führerschein ab

Eine Streifenbesatzung der Geretsrieder Inspektion stoppte den Mann kurz darauf an der B11. Er war so betrunken, dass er nicht einmal den Atemalkoholtest bewältigte. Die Beamten nahmen ihm daraufhin Autoschlüssel und Führerschein ab und fuhren den Geretsrieder zur Blutentnahme in die Wolfratshauser Kreisklinik. Zudem erklärten sie ihm, dass er bis auf Weiteres nicht Autofahren darf.

Nur wenig später ging in der Inspektion erneut ein Hinweis auf einen betrunkenen Autofahrer ein. Bei der Kontrolle des Wagens erlebten die Beamten ein Déjà-vu: Es handelte sich bei dem Fahrer um denselben Mann, dem sie keine zwei Stunden zuvor den Führerschein abgenommen hatten.

Zwei Stunden nach Kontrolle: Polizei trifft betrunkenen Autofahrer erneut auf der Straße

Der Atemalkoholtest ergab nun einen Wert jenseits der 1,1 Promille, woraufhin erneut eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt wurde. Nun nahmen die Polizisten dem 27-Jährigen den zweiten Wagenschlüssel ab. Den Mann erwarten gleich zwei Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. peb

