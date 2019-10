Und wieder eine Auszeichnung für Gustavo Gusto

Der Geretsrieder Pizzabäcker Gustavo Gusto räumt einen Preis nach dem nächsten ab. Jetzt ist die Kreation „I like Prosciutto“ als „Bestseller 2019“ ausgezeichnet worden.

Geretsried/Köln – Die Pizza „I like Prosciutto“ des Geretsrieder Unternehmens Franco Fresco wurde für die „erfolgreichste und abverkaufsstärkste Produktneuheit in der Kategorie Tiefkühlpizza“ mit dem „Bestseller 2019“ ausgezeichnet. Geschäftsführer Christoph Schramm nahm den Award am 6. Oktober auf der Lebensmittelmesse ANUGA in Köln entgegen.

Den Preis vergibt das Fachmagazin Rundschau für den Lebensmittelhandel. Beim ausgezeichneten Produkt handelt es sich um die erste Tiefkühlpizza mit schwarzem Teig. An der Entstehung des Produkts wirkte YouTuber und Pizza-Fan Luca mit. „Das außergewöhnliche Aussehen erhielt die Pizza durch die Zugabe von natürlicher Pflanzenkohle“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Franco Fresco stellt Premium-Tiefkühlpizzen unter dem Markennamen Gustavo Gusto her. „Wir alle freuen uns riesig über diese Auszeichnung und sind stolz darauf. Dies ist mehr als nur eine Bestätigung für unsere Arbeit und unser Engagement. Es zeigt, dass unsere Tiefkühlpizzen den Geschmack und die Wünsche der Menschen in Deutschland und Österreich treffen“, freut sich Schramm über die Auszeichnung. „Durch unsere Erfolge in der hart umkämpften Branche werden wir ermutigt, noch kreativer und besser zu werden. Das gelingt nur durch ein hervorragendes und eingespieltes Team. Deshalb möchte ich mich auch ganz herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken. Ihr macht einen ausgezeichneten Job.“

Unter der Marke Gustavo Gusto werden derzeit sechs verschiedene Sorten von Premium-Tiefkühlpizzen angeboten. Ganz neu ist eine Apfel-Zimt-Tiefkühlpizza, die in Kooperation mit der SAT.1-Kochshow „The Taste“ bis Ende Dezember ins Sortiment aufgenommen wurde und seit wenigen Tagen im Handel ist. Bei den weiteren Sorten handelt es sich um die Pizzen Margherita, Prosciutto e Funghi, Salame, Tonno e Cipolla und Spinaci e Ricotta.

Darüber hinaus legt das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit. So kommt beispielsweise nur handgeangelter Thunfisch auf die Pizza Tonno e Cipolla. Franco Fresco ist zudem seit Mai 2019 zertifiziert und trägt als einziger Tiefkühlpizza-Hersteller in Deutschland die Siegel „Klimaneutrales Unternehmen“ und „Klimaneutrales Produkt“. Auch mit dem Wirtschaftspreis 2019 des Landkreises Bad Tölz-Wolfratshausen wurde der Tiefkühlpizza-Hersteller heuer ausgezeichnet.