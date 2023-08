Unerkannte Talente wurden sichtbar: Mittelschüler singen, kochen, basteln und sporteln

Den Gegner auf der Schulter: Unter Anleitung beschäftigten sich einige Mittelschüler mit der eher seltenen Sportart Ringen – das Erlernte führten sie vor. © Sabine Hermsdorf-Hiss

An zwei Projekttagen vor den Sommerferien konnten sich die Geretsrieder Mittelschüler an kochen, singen, basteln oder Theater spielen versuchen. Die Ergebnisse konnten sich sehen lassen.

Geretsried – Jedes Jahr kurz vor den Sommerferien gibt es an der Mittelschule für alle Schülerinnen und Schüler der Ganztagsklassen zwei Projekttage. In Zusammenarbeit mit dem Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit (TVJA), der für die Ganztagsbetreuung zuständig ist, und teils mit externen Partnern, entdecken, singen, kochen, basteln und sporteln die Fünft- bis Achtklässler. Die Ergebnisse der verschiedenen Workshops präsentieren sie im Rahmen des Schulfests.

Bottle Flips und andere Trickshots: Schüler konnten zwischen unterschiedlichen Workshops wählen

Die Projektgruppe „Trickshots“ probierte Tricks aus dem Internet selber aus, zum Beispiel, den Basketballkorb aus 30 Metern Entfernung zu treffen oder so viele Bottle Flips – ein Trick mit einer zum Teil gefüllten Plastikflasche – wie möglich zu schaffen. Das Einstudierte zeigten sie in einem Video.

Neben Singen konnte man sich auch in Selbstverteidigung üben

Nur Mädchen meldeten sich für die Gruppe „Lass deine Stimme klingen“ mit Sängerin Elsa Kodeda an. Es erfordert Mut, vor allen Klassenkameraden auf Deutsch und Englisch zu singen, was man nur zwei Tage lang üben konnte. Die kleine Lucy meisterte die Aufgabe souverän. Mit einer eher seltenen Sportart, dem Ringen, beschäftigten sich einige Jungs unter Anleitung von Mohamad Abdullah und Safwan Lazkani. In der Vorführung zeigten sie, wie man sich selbst verteidigt, indem man sich den Gegner etwa kurzerhand über die Schulter legt.

Auch Alltagskompetenzen waren Gegenstand der Projekttage

Traditionelle, bayerische Kartenspiele wie Watten und Neunerln zeigte Benedikt Strohmeyer interessierten Mädchen und Buben. Andrea Maier und Katja Ritter bastelten wunderschöne Traumfänger aus Hufeisen und Federn mit den Kindern. Die Gruppe „So ein Theater“ führte ein witziges Kurzstück auf, und die Koch-Gruppe verköstigte ihre Mitschüler während der Präsentation mit leckerem Fingerfood. An Stellwänden war außerdem zu sehen, was die Fünft- und Sechstklässler unter dem Motto „Alltagskompetenz“ erarbeitet hatten. Sie haben sich mit gesunder Ernährung und dem Thema Müll befasst. Interessant: Die USA produzieren am meisten Müll, Deutschland ist Weltmeister im Recyclen. 80 Millionen Tonnen Plastikabfälle schwimmen im Meer; 450 Jahre braucht eine Plastikflasche, bis sie sich aufgelöst hat. Die Mittelschüler durften neben ihrem Favoriten auch einen zweiten und dritten Workshop besuchen.

Toll, was Jugendliche auf die Beine gestellt haben

Rektor Florian Kropius moderierte die „Best-of-Show“ in der Aula. Seine Stellvertreterin Claudia Rosen sagte, es sei toll, was der TVJA mit den Jugendlichen auf die Beine gestellt habe. Bei solchen Gelegenheiten würden Talente sichtbar, die man im Schulunterricht nicht erkennen könne. Tanja Lühr

