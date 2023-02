Von der Straße abgekommen: SUV durchbricht zwei Zäune - und landet auf Feld

Von: Franziska Konrad

Teilen

Zwei Zäune durchbrochen: hat ein SUV an der B11. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Auf Höhe der Nikolauskapelle kam am Sonntag ein SUV-Fahrer von der Straße ab. Zirka 100 Meter weiter blieb der Wagen in einem Feld stehen.

Geretsried – Seine Autofahrt endete für einen Geretsrieder am Sonntagmittag in einem Feld auf Höhe der Nikolauskapelle: Laut Polizei kam der 83-Jährige mit einem SUV auf der B11 in südlicher Fahrtrichtung von der Straße ab. Dabei durchbrach der Wagen zwei Zäune.



Unfall auf B11: Geretsrieder kommt mit SUV von Straße ab

Erst zirka 100 Meter weiter kam das Fahrzeug in besagtem Feld zum Stehen. Die Unfallursache konnte noch nicht abschließend geklärt werden. Ersten Erkenntnissen zufolge ziehen die Beamten eine medizinische Ursache in Betracht.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter.



Vor Ort war der Senior laut Polizeibericht nicht ansprechbar – aber offensichtlich nicht weiter verletzt. Ein Rettungsdienst brachte den 83-Jährigen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der weiße SUV wurde abgeschleppt.

Nach Unfall: Polizei schätzt Sachschaden auf zirka 3.000 Euro

Den entstandenen Sachschaden an Fahrzeug und Zaun schätzen die Geretsrieder Beamten auf etwa 3.000 Euro.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.