Unfall in Geretsried: Drei Verletzte, hoher Sachschaden

Beim Unfall auf der Tattenkofener Straße in Geretsried entstand großer Sachschaden - drei Menschen wurden verletzt.

Von Peter Borchers

Bei einem Verkehrsunfall in Geretsried wurden am Donnerstag drei Menschen verletzt. Ein Audi kollidierte auf der Tattenkofener Straße mit einem Postfahrzeug.

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Geretsried erlitten drei Menschen leichte Verletzungen. Der Sachschaden ist immens, die Polizei spricht von 60 000 Euro. Gegen 11 Uhr fuhr eine 67-jährige Ungarin mit ihrem Audi auf der Tattenkofener Straße in westliche Richtung.

Unfall auf Tattenkofener Straße in Geretsried: Drei Verletzte, hoher Sachschaden

An der Kreuzung mit der Johann-Sebastian-Bach Straße übersah sie offensichtlich ein von links kommendes Postfahrzeug, gesteuert von einer 53-jährigen Tölzerin. Es kam zum Zusammenstoß. Die Ungarin und ihr Beifahrer sowie die Tölzerin wurden in die Krankenhäuser Bad Tölz und Wolfratshausen gebracht. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden.

Auf der Tattenkofener Straße kam es in der Vergangenheit immer wieder zu schweren Unfällen. Die Stadt hat mit mehreren Maßnahmen reagiert.

