Unfall mit Rennradler: 65-Jährige stürzt - der Verursacher wird gesucht

Von: Doris Schmid

Eine 65-Jährige stürzte mit ihrem Rad, weil ein anderer Radfahrer sie abdrängte. Der fuhr jedoch davon © dpa

In Gelting kam es zum Fahrradunfall: Eine 65-Jährige wurde von einem Rennrad abgedrängt, stürzte. Der Verursacher blieb zwar kurz stehen, fuhr dann aber davon.

Eine Wolfratshauserin war am Dienstag gegen 15.50 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Loisachbrücke bei Gelting unterwegs. Laut Polizei wurde sie von einem anderen Radfahrer überholt. Dieser fuhr so dicht an ihr vorbei, dass sie nach rechts ausweichen musste, mit dem Lenker am Brückengeländer hängen blieb und stürzte.

Unfall mit Radfahrer: 65-Jährige stürzt vom Rad - der Verursacher wird gesucht

Der andere Radfahrer hielt an und fragte, ob alles in Ordnung sei, entfernte sich dann aber, nachdem die Gestürzte selbstständig aufstehen konnte. Die Frau fuhr anschließend zur Polizeiinspektion Wolfratshausen, um dort den Unfall anzuzeigen. Die 65-Jährige zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu, an ihrem Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

Beim Überholer soll es sich um einen circa 40-jährigen schlanken Mann mit grauem Helm und grauem T-Shirt handeln. Unterwegs war er möglicherweise mit einem Rennrad. Der unbekannte Radfahrer oder Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bei der Polizeiinspektion Geretsried unter Telefon 0 81 71/9 35 10.

