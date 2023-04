Ungebetener Gast in Grundschule - Polizei ermittelt

Die Karl-Lederer-Grundschule in Geretsried musste sich mit einem ungebetenen Gast herumschlagen.

Sensibler Bereich

Die Polizei ermittelt in einem möglichen Fall von Hausfriedensbruch in der Karl-Lederer-Grundschule in Geretsried. Ein Mann hat sich mehrfach dort aufgehalten.

Geretsried – Ein nicht erwünschter Besucher hat in den vergangenen Wochen in der Karl-Lederer-Grundschule in Geretsried Anlass zur Beunruhigung gegeben. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen ermittelt. „Unter Umständen liegt Hausfriedensbruch vor“, sagt der Vize-Dienststellenleiter Tobias Neubauer auf Nachfrage.

Ungebetener Gast in Grundschule - Polizei ermittelte einen Tatverdächtigen

Die Schule habe vorsorglich die Polizei eingeschaltet, erklärt Schulleiterin Elke Goymann. Ein Mann, „den wir nicht kannten und von dem wir nicht wussten, was er wollte“, habe sich wiederholt auf dem Schulgelände und im Schulhaus aufgehalten. Wie oft der ungebetene Gast vor Ort war, vermag Goymann nicht zu sagen. „Ein paar Mal“, so die Schulleiterin. Die Vorfälle seien außerhalb der Schulzeiten gewesen. Da es sich um einen sensiblen Bereich handle, habe man den Mann vom Areal verwiesen und in der Inspektion angerufen. Seit die Beamten ermitteln, „ist der Mann nicht wiedergekommen“, betont Goymann. Wie es nun weitergeht? „Das liegt bei der Polizei.“

Die Schulleiterin informierte auch die Eltern über den Eindringling. Die Reaktionen seien „weitgehend ruhig“ gewesen, so Goymann. Wie sich der Tatverdächtige Zutritt zum Schulgebäude verschaffte, ist unklar. Die Türen sind für gewöhnlich verschlossen. „Man muss klingeln“, erklärt Goymann.

Hausfriedensbruch: Karl-Lederer-Grundschule Geretsried schaltet Polizei ein

Die Polizei ermittelt nun, warum und wie oft sich der Mann auf dem Schulgelände aufgehalten hat. Beim Tatverdächtigen „gehen wir davon aus, dass es sich um die Person handeln dürfte, die sich aus bislang nicht ganz nachvollziehbaren Gründen im Bereich der Grundschule aufgehalten hat“, sagt Neubauer. sw

