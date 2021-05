Ungewöhnlicher Kreisverkehr soll Verkehrsproblem am Fasanenweg lösen – Stadtrat nicht überzeugt

Ein Tropfen auf den heißen Stein

Wenn die neuen Wohn- und Geschäftshäuser samt Tiefgarage fertig sind, soll die Egerlandstraße zum verkehrsberuhigten Bereich werden. Besonders knifflig ist die Planung im Kreuzungsbereich zwischen Isar-Kaufhaus und Intersport Utzinger.

Geretsried – Wenn die Wohn- und Geschäftshäuser samt Tiefgarage von Baugenossenschaft und Sparkasse fertig sind, soll die Egerlandstraße zum verkehrsberuhigten Bereich werden. So hat es die Stadt bekanntlich auch bei der Umgestaltung am Karl-Lederer-Platz gehandhabt. Über die Details diskutierte der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag. Besonders knifflig ist die Planung im Kreuzungsbereich zwischen Isar-Kaufhaus und Intersport Utzinger. Der favorisierte Lösungsvorschlag der Verwaltung überzeugte das Gremium nicht. Sie muss gemeinsam mit dem beauftragten Büro Schlothauer und Wauer nacharbeiten.

Kreisverkehr nicht optimal

Zwischen Isar-Kaufhaus und Sport Utzinger entsteht die südliche Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage. Zudem werden Autos rechts und links an der Rampe vorbeifahren können. Verkehrsbeziehungen gibt es außerdem in Richtung Petruskirche und auf den Fasanenweg. Für den Knotenpunkt hatten die Verkehrsplaner dem Stadtrat schon einmal einen Kreisverkehr vorgeschlagen. Damals hielt das Gremium die Lösung besonders mit Blick auf Radfahrer und Fußgänger für nicht optimal.

Vier neue Varianten

Nun stellte Dr. Benedikt Bracher vom Büro Schlothauer und Wauer vier andere Varianten vor. In zweien davon würde der Fasanenweg zur Einbahnstraße werden, um Platz im Einmündungsbereich zu gewinnen. In einer dritten dürften dort nur Busse in beide Richtungen fahren. „Die MVG bevorzugt diese Variante“, erklärte Bracher. Für die Polizei stehe das aber nicht zur Diskussion, weil viel Fehlverhalten zu erwarten sei. Verkehrsplaner und Verwaltung würden daher die vierte Variante empfehlen. Dabei wäre der Fasanenweg in beide Richtungen befahrbar, aber für Schwerlastverkehr gesperrt. Vor der Tiefgaragenrampe würde ein tropfenförmiger Kreisverkehr entstehen. Wer vom Fasanenweg kommt und Richtung Petruskirche will, müsste dann um die Tiefgaragenrampe herumfahren.

Es geht um einen sensiblen Bereich.

Auf Nachfrage von Edmund Häner (FDP) führte Bracher aus, dass es keinen Fahrradstreifen geben werde. „Mischverkehr ist empfohlen und sicher“, so der Experte. Angesichts dessen betonte Heiko Hawla (Freie Wähler): „Wir können es nicht bringen, dass Fahrradfahrer von der Böhmerwaldstraße kommend um die Rampe radeln, wenn sie zum Isar-Kaufhaus wollen.“ Dem gab Bürgermeister Michael Müller CSU) recht. „Wir laufen sehenden Auges in das, was vor dem Rathaus gerade nicht anders geht“, meinte der Rathauschef. Dort muss der Radweg um die Tiefgarageneinfahrt geleitet werden, bis die B11 verlegt wird. Müller plädierte dafür, die Planung nochmals zu prüfen. „Es geht um einen sensiblen Bereich.“

Tiefgaragenrampe weiter in den Süden verlegen

Karin Schmid (CSU) wurde deutlich: „Ich bin enttäuscht.“ Es seien nur Kompromisse, die man an dieser Stelle eingeht. Die Tiefgaragenrampe müsse weiter in den Süden verlegt werden. Müller winkte ab. „Das haben wir doch schon abgearbeitet.“ Wegen der Grundstücksgrenzen und des Hauptsammlers sei das unmöglich.

Buslinien müssen umgeleitet werden

Dass durch die Umgestaltung gewisse Buslinien umgeleitet werden müssen, kommentierte das Gremium nicht weiter. Neue Haltestellen sollen vor der Sparkasse entstehen. Laut Stadtbaurat Rainer Goldstein müsse das Busnetz mit Blick auf die geplante S-Bahn-Verlängerung ohnehin neu geordnet werden.

sw

