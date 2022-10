VdK Geretsried wählt neuen Vorstand - ein Mitglied verabschiedet sich

Von: Susanne Weiß

Gisela Lucht verabschiedet sich aus dem Vorstand des VdK-Ortsverbands. © privat

Zwölf Jahre engagierte sich Gisela Lucht im Vorstand des Geretsrieder VdK. Jetzt zieht sich die Seniorin aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Geretsried – Wenn der Geretsrieder VdK am kommenden Samstag, 29. Oktober, einen neuen Vorstand wählt, steht Gisela Lucht nicht mehr zur Verfügung. Zwölf Jahre lang engagierte sich die Rentnerin an der Spitze des Ortsverbands, acht Jahre war sie Vorsitzende. In den vergangenen vier Jahren vertrat sie ihre Nachfolgerin Cornelia Irmer noch als Stellvertreterin. Doch nun ist die Zeit des Abschieds aus dem Vorstand gekommen. Aus gesundheitlichen Gründen will sich die 71-Jährige künftig nur noch als aktives Mitglied engagieren.

Geretsrieder VdK-Mitglieder wählen einen neuen Vorstand

Als Lucht vor zwölf Jahren die Leitung des Vereins übernommen hat, war der nicht in bestem Zustand. Ihr Vorgänger und der Ortsverband waren „nicht im Guten“ auseinander gegangen, erinnert sich die Geretsriederin. Ein Jahr lang war der Posten vakant. Mit dem Beginn ihrer Rente – Lucht hatte in einer Bank gearbeitet – wollte sie sich ehrenamtlich im Vorstand engagieren, aber eigentlich nicht als Vorsitzende. „Ich hatte keine Erfahrung und öffentliches Reden liegt mir nicht so“, berichtet Lucht. Gleichwohl half ihr das Können aus dem Berufsleben. Drei Monate habe sie überlegt, dann nahm sie die Herausforderung an.

Erste Amtshandlung war ein Grillfest

„Der Anfang war sehr knackig, es gab keine Übergabe“, blickt die 71-Jährige zurück. Doch sie habe gesehen, was man alles machen könnte und habe losgelegt. Mit die erste Amtshandlung war ein Grillfest mit Musik und Tanz im Haus Elisabeth. Das habe die Mitglieder motiviert, sich zu engagieren. Ein Jahr später habe es bereits 50 ehrenamtliche Helfer gegeben. „Darauf war ich sehr stolz.“ Das Grillfest sei der Grundstein für ein „offenes Miteinander“ im Ortsverband gewesen. Viele Veranstaltungen folgten. Während ihrer Vorstandstätigkeit wuchs die Mitgliederzahl von 900 auf 1555 an.

Besuchsdienst in Heimen ist „Herzensprojekt“

Als ihr „Herzensprojekt“ bezeichnet die 71-Jährige den Besuchsdienst für einsame Menschen in Alten- und Pflegeheimen. Inzwischen sind es 20 Ehrenamtliche, die Bewohnerinnen und Bewohner besuchen, die keine Angehörigen haben. Lucht selbst leistete einer blinden Frau zwölf Jahre lang bis zu ihrem Tod Gesellschaft. „Ich habe vorgelesen, wir sind spazieren oder Eis essen gegangen.“ Das habe ihr selbst gutgetan, und sie habe viel dabei gelernt. „Man gibt viel, aber man bekommt auch viel zurück.“ Der Abschied aus dem Vorstand fällt Lucht nicht leicht. „Ich habe schon Tränen in den Augen, wenn ich daran denke.“ Ein Trost ist, dass sich jüngere Mitglieder zur Wahl stellen. Neben Lucht scheiden die langjährigen Vorstandsmitglieder Gerlinde Hornof und Hermann Tränkler aus.

Die Jahresversammlung des VdK-Ortsverbands beginnt am Samstag, 29. Oktober, um 14.30 Uhr in den Ratsstuben. Neben Neuwahlen stehen die Ehrung langjähriger Mitglieder sowie ein Bericht über die Erfahrungen während der Corona-Pandemie an. Auch um die Arbeitsschwerpunkte in dem zu erwartenden kalten Winter geht es.

sw

