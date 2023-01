Wie gesund ist Vegan? Expertin klärt auf - Wichtige Tipps für Einsteiger

Von: Franziska Konrad

Die Lebensmittelpyramide zeigt, wie’s geht: Die Geretsriederin Uschi Buder zeigt die optimale Zusammensetzung der Ernährung. Die gilt auch für Veganer. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Vegane Ernährung liegt im Trend. Doch wie gesund ist ein Leben ohne tierische Produkte? Und was müssen Veganer besonders beachten? Ernährungsberaterin Uschi Buder aus Geretsried klärt auf.

Geretsried – Sich trauen und Neues ausprobieren: Dazu ruft die Aktion „Veganuary“ auf. Konkret geht es in der Kampagne darum, sich den ganzen Januar vegan zu ernähren. Doch ist der Ernährungstrend wirklich gesund? Und was müssen Vegan-Einsteiger beachten? Das wollte unsere Redakteurin Franziska Konrad im Gespräch mit Uschi Buder (61), Ernährungsberaterin aus Geretsried, wissen.

Ist vegane Ernährung gesund? Expertin betont - „Langzeitstudien gibt es noch nicht“

Frau Buder, Hand aufs Herz: Wie gesund ist vegane Ernährung?

Langzeitstudien gibt es noch nicht. Im Gegensatz zur vegetarischen Ernährung ist der Trend relativ neu. Tendenziell würde ich sagen: gesund. Veganismus ist allerdings eine Herausforderung.

Inwiefern?

Da geht es in erster Linie um sämtliche Nährstoffe, die ein Veganer nicht so leicht abdecken kann. Vitamin B12 muss mit Tabletten eingenommen werden, das steht über allem. Problematisch ist es mit Calcium. Das Calcium in den Milchprodukten fällt bei Veganern schließlich weg. Dafür müssen andere Lebensmittel her. Weitere kritische Nährstoffe sind Eisen, Zink, Vitamin B2, Omega-3-Fettsäuren und Jod.

Heißt im Klartext: Als Veganer muss ich mich intensiv mit meiner Ernährung auseinandersetzen.

Richtig. Eigentlich muss jede Mahlzeit gut ausgewogen sein. Mache ich das nicht, gerate ich schnell auf die Mangel-Schiene. Aber der Aufwand lohnt sich: Ich würde behaupten, typische Wohlstandskrankheiten haben dann keine Chance.

Vegane Ernährung: „Typische Wohlstandskrankheiten haben dann keine Chance“

Allein durch vegane Ernährung?

Ja, zum Beispiel Cholesterin. Als Veganer habe ich keine Gefahr, dass ich davon zu viel aufnehme. Ebenso selten ist Diabetes. Blutzucker hat kaum eine Chance, Übergewicht ebenfalls wenig. Ich esse ja nicht mehr die versteckten Fette in Wurst oder Sahne. Fett in der veganen Ernährung finde ich vor allem in Pflanzenölen und in Nüssen.

Veganes Fast Food und Fleischersatzprodukte sind dann eher raus?

Das ist immer eine Gratwanderung. Wie bei anderen Ernährungsweisen gilt auch hier: möglichst wenig verarbeitete Lebensmittel. Fast Food ist zu süß und zu salzig. Salz raubt dem Körper Calcium. Wenn man sich nur von Vegan-Burgern und fertigen Aufstrichen ernährt, hat man nicht viel gesunden Mehrwert – nur mehr chemische Zusatzstoffe. Es ist also berechtigt zu sagen: Vegan bedeutet nicht per se gesünder.

Was ist an veganer Ernährung gesund?

Genau das ist der Punkt. Viele junge Leute kommen aus Familien, in denen normal gekocht wird. Die sagen plötzlich: „Ich bin jetzt Veganer, lasse alle tierischen Produkte einfach weg und esse nur den Rest.“ Das ist der falsche Weg. Da ist Nährstoff-Mangel vorprogrammiert. Als Veganer sollte ich experimentieren, zum Beispiel mit Quinoa, Grünkern, Hirse und der ganzen Gruppe der Hülsenfrüchte. Sich auch an anderen Länder-Küchen zu orientieren, ist absolut notwendig.

Nachhaltigkeit bei veganer Ernährung: „Soja ist immer wieder ein Reizthema“

Ist vegane Ernährung wirklich so nachhaltig, wie es oft heißt?

Bei Veganern, die es konsequent machen, auf alle Fälle. Viele achten auch in anderen Lebensbereichen auf Nachhaltigkeit. Bei denen geht es nicht nur ums Essen, das ist eine Gesamteinstellung.

Noch einmal zum Stichwort Nachhaltigkeit: Trotzdem hört man immer wieder, dass Soja extra aus Brasilien oder den USA importiert wird.

Soja ist immer wieder ein Reizthema. Doch auf Soja-Produkte sollten Veganer nicht verzichten. Sie sind wichtiger Eiweißlieferant. Inzwischen wird erstes Soja bei uns angebaut. Ich hoffe, dass sich das weiterhin positiv entwickelt. Aber Lieferketten müssen wir beim Stichwort Nachhaltigkeit definitiv betrachten.

Bringt es etwas, Teilzeitveganer zu sein?

Auf alle Fälle. Letztendlich ist mit jedem Teil, das ich weniger an Tiererzeugnissen esse, etwas gewonnen. Es geht ja um den ökologischen Fußabdruck, den wir hinterlassen.

Vegan leben: Expertin hat Tipp für Einsteiger - „Nicht gleich alles über den Haufen werfen“

Im Veganuary ernährt man sich 31 Tage lang vegan – spürt man in der kurzen Zeit bereits eine Veränderung im Körper?

Am Anfang wird es vermutlich erst einmal nicht so toll sein. Das sind ganz neue Herausforderungen, denen sich der Magendarmtrakt stellen muss. Aber 30 Tage reichen, damit es wieder gut wird (lacht). Danach kann es gut sein, dass der Körper sagt: „Wow, ich bin nach dem Mittagessen plötzlich nicht mehr so müde, fühle mich fitter und beweglicher.“

Haben Sie einen Tipp für Vegan-Einsteiger?

Ganz wichtig: Ich brauche nicht gleich alles über den Haufen zu werfen. Wenn ich zum Beispiel mein Müsli gerne mag, lass’ ich das erst einmal und teste dazu Hafermilch. Dann fällt der erste Schritt deutlich leichter.

Vegane Ernährung: Expertin ist Flexitarier - „Auf meinen Bergkäse könnte ich niemals verzichten“

Gibt es Personen, denen Sie keine vegane Ernährung empfehlen?

Die Richtlinien sagen: Schwangere und Stillende nicht. Auch für Säuglinge und Kleinkinder gibt es keine Empfehlung.

Abschlussfrage: Ernähren Sie sich selbst vegan?

Nein. Ich bin Flexitarier. Das bedeutet, ich esse bewusst und sehr wenig Fleisch. Und das hole ich nur vom Bauernhof. Aber ich experimentiere sehr viel – und koche oft vegan. Doch auf meinen geliebten Bergkäse könnte ich niemals verzichten (lacht).

