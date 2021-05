Veranstaltungstechniker Marius Hammerschmied über Corona und Kurzarbeit

Von der Konzerthalle auf die Baustelle

Nach der Abschlussprüfung ging es für Veranstaltungstechniker Marius Hammerschmied gleich in Kurzarbeit. Weil der 21-Jährige trotzdem etwas tun möchte, hat er sich einen Nebenjob gesucht.

Geretsried – Seit einem Dreiviertel Jahr ist Marius Hammerschmied Fachmann für Veranstaltungstechnik. Sein Ausbildungsbetrieb, die Eglinger Firma Els-Systems, hat den 21-Jährigen übernommen. Nach der Prüfung, die die Firma mangels Events extra für ihn in der Loisachhalle organisiert hatte, ging es für den Geretsrieder jedoch gleich in Kurzarbeit. Weil er trotzdem etwas tun möchte, hat sich der 21-Jährige einen Nebenjob gesucht.

Herr Hammerschmied, auch wenn es schon eine Weile her ist: Glückwunsch zur bestandenen Abschlussprüfung, die unter normalen Umständen bestimmt anders abgelaufen wäre.

Marius Hammerschmied: Für mein Abschlussprojekt hätte ich eigentlich eine Veranstaltung geplant und auch betreut, dort also für die richtige Licht-, Ton- und Medientechnik gesorgt. Weil wegen der Corona-Pandemie keine Events stattfinden, hat es eine fiktive Veranstaltung mit Projektaufbau in der Loisachhalle gegeben. Davor gab es eine schriftliche Prüfung, danach noch eine mündliche, und dann war ich fertig. Dann bin ich glücklicherweise von meinem Ausbildungsbetrieb übernommen worden. Das ist nicht selbstverständlich in diesen Zeiten.

Besser hätte es eigentlich nicht laufen können ...

Marius Hammerschmied: ... wenn wir nicht Corona hätten. Ich bin sofort in die Kurzarbeit gerutscht, weil es keine Aufträge gab. Im Winter waren wir in zwei große Jobs einer anderen Event-Firma mit involviert. Aber das war’s dann auch schon. Zurzeit mache ich durchschnittlich einen kleinen Job pro Woche. Am Wochenende bin ich im Hinterhalt, wenn dort Konzerte gespielt werden. Wir streamen sie ins Internet.

Sind die Live-Streams ein adäquater Ersatz für Live-Konzerte?

Marius Hammerschmied: Die Streamingprojekte, die wir derzeit machen, wurden aus der Situation heraus geboren. Wir sind da keine Profis und haben uns das angeeignet. Unterm Strich ist es immer das gleiche: Man überlegt sich ein Konzept, stellt Kameras und Mikrofone auf und streamt das auf eine Plattform. Aber wir sind Live-Veranstaltungstechniker. So, wie es früher war, hat das schon mehr Spaß gemacht. Vor Ort zu sein, die Künstler, das Publikum und die Stimmung zu erleben. Das macht doch eine Veranstaltung erst aus.

Mittlerweile werden nicht nur Konzerte gestreamt. Auch Firmenmeetings und Vereinsstammtische finden digital statt.

Marius Hammerschmied: Ja, das hat definitiv zugenommen. Unsere Aufgabe ist die technische Umsetzung. Außerdem schauen wir, dass die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden.

Was fangen Sie mit Ihrer vielen freien Zeit an?

Marius Hammerschmied: Schön finde ich das nicht. Ich kann nicht so lange nur daheim herumsitzen. Deshalb habe ich mir einen Nebenjob bei einem Zimmerer gesucht. Das ist mit meinen Chefs so abgesprochen. Außerdem bin ich zu Hause ausgezogen und möchte mir etwas dazuverdienen. Es tut gut, Abwechslung zu haben. Aber der Focus liegt trotzdem auf Els-Systems.

Was genau machen Sie?

Marius Hammerschmied: Ich bin kein gelernter Zimmerer, aber ich kann mit hinlangen und Material holen. Und für manche Arbeiten braucht man einfach vier Hände.

Wäre Zimmerer auch ein Beruf für Sie?

Marius Hammerschmied: Das ist eine nette Übergangslösung. Aber Veranstaltungstechnik habe ich gelernt. Das kann ich, und das macht mir Spaß. Ich wünsche mir, dass wir durch diese Krise kommen und dann wieder durchstarten können.

Aber Sie können jetzt unfallfrei mit Hammer und Bohrer umgehen?

Marius Hammerschmied: Definitiv (schmunzelt). Und man sieht viele neue Facetten vom Arbeitsleben. Das ist cool.

