Erst Fasching, dann Starkbierfest: Diese Veranstaltungen stehen in Geretsried im Kalender

Von: Susanne Weiß

Wieder geplant: Das Straßenkunstfestival am Karl-Lederer-Platz. © Hans Lippert/Archiv

Nach dem Fasching kommt das Starkbierfest – und es geht immer weiter. Einiges wird wieder im Zentrum geboten sein. Eine Vorschau.

Geretsried – Zwergerl und Kinder konnten in den Ratsstuben schon munter als Cowboy, Marienkäfer und Co. Polonaise tanzen. Den Höhepunkt der fünften Jahreszeit soll wie immer der Besuch der Urzeln und das Faschingstreiben am Karl-Lederer-Platz am Dienstag, 21. Februar, ab 13 Uhr bilden. Danach wird es in der größten Stadt im Landkreis ebenfalls nicht langweilig. Auch wenn noch nicht alles festgezurrt ist, im Veranstaltungskalender des Rathauses sind schon einige Termine vorgemerkt.

Veranstaltungsvorschau: Das ist 2023 in Geretsried geboten

Gleich als Nächstes steht das Starkbierfest der Gartenberger Bunkerblasmusik an. Am Wochenende, 24. und 25. März, wird der Gerstensaft wie gewohnt bei lebensfroher bayerischer, böhmischer und moderner Blasmusik in den Ratsstuben fließen. „Es gibt auch ein paar Neuerungen“, kündigt Dirigent Roland Hammerschmied an. Der Vorverkauf wird noch kommuniziert, er findet wahrscheinlich Ende Februar statt.

Ebenfalls in der Fastenzeit sorgt die Brauchtumsgruppe Gelting für Frohsinn. Wie berichtet führt die Theatergruppe das amüsante Stück „Herkules der Musterstier“ noch mal auf, weil die geplanten Termine 2020 dem Corona-Lockdown zum Opfer fielen. Premiere ist am Samstag, 25. Februar, an der Leitenstraße. Alle Aufführungen bis Samstag, 25. März, stehen im Internet auf www.brauchtum-gelting.de vermerkt. Dort geht es auch zum Vorverkauf.

Veranstaltungen 2023 in Geretsried im Überblick

Als besonderes Ereignis steht heuer die Eröffnung der Egerlandstraße an. In Aldi und Rossmann im BGZ2-Gebäude können Kunden voraussichtlich bereits ab Donnerstag, 9. März, einkaufen. Komplett fertig wird die umgestaltete Straße aber erst, wenn es wieder warm ist. „Wie angekündigt möchten wir den Bereich zu Beginn des Waldsommers im Juli mit dem dort startenden Festumzug für die Öffentlichkeit freigeben“, teilt Thomas Loibl, Pressesprecher der Stadt, mit. Darüber hinaus sei ein Event zur Eröffnung vorgesehen. Mit der Planung und Vorbereitung werde sich die Geretsrieder-Initiativ-Plattform (GIP) in den kommenden Monaten beschäftigen. Loibl: „Mehr kann ich heute leider noch nicht dazu sagen.“

Der Waldsommer auf dem Festplatz an der Jahnstraße ist für 28. Juli bis 6. August angesetzt. Wie in den Vorjahren werde die Stadt den Waldsommer auch „2023 mit der Wirtsfamilie Fahrenschon bestreiten“, heißt es aus dem Rathaus. Damit bleibt Geretsried den Rosenheimern treu. Die Stadt Penzberg und der Markt Murnau haben sich nach Differenzen jüngst umorientiert.

Griechische Gemeinde feiert seit 25 Jahren Patronatsfest

Neben der Eröffnung der Egerlandstraße gibt es weitere Pläne für die Neue Mitte. Wie gewohnt will die Egerländer Gmoi am 1. Mai einen Maibaum am Karl-Lederer-Platz aufstellen und in den Wonnemonat tanzen. Hobbysportler bevölkern ihn beim Alpenland-Firmenlauf am 28. Juni. Die Griechische Gemeinde feiert das Patronatsfest am 1. Juli. „Dieses Jahr ist es etwas Besonderes, wir haben 25-Jähriges“, sagt Vorsitzender Evangelos Karassakalidis. Eine Isarsommer-Konzertreihe will die Stadt auch heuer wieder auf die Beine stellen. Auch das Straßenkunstfestival, das vergangenes Jahr erstmals Akrobaten, Musiker und andere Künstler ins Zentrum holte, ist wieder geplant (7. und 8. Oktober). Gut kam auch der Tag voller kulinarischer Vielfalt an. Allerdings: „Zum jetzigen Zeitpunkt sieht die Planung für die kommenden Monate kein Foodtruck-Festival vor“, so Loibl. Sicher ist aber bereits jetzt der Jahresausklang mit Christkindlmarkt am zweiten Adventswochenende.

Auch an anderer Stelle im Stadtgebiet wird wieder einiges geboten sein. Der Kinder- und Jugendtag ist für 7. Mai vorgesehen, der Tag der Städtebauförderung für 13. Mai und der Tag des offenen Denkmals am 10. September. Die Egerländer Gmoi entzündet das Sonnwendfeuer am 17. Juni, die Siebenbürger Sachsen haben ihr Kronenfest am 8. Juli, und die Trachtengruppe der Deutschen aus Ungarn ihr Siedlungsfest am 9. September. Der Trägerverein Jugend- und Sozialarbeit Geretsried plant das Stadtteilfest Stein am 24. Juni, am Neuen Platz am 15. Juli, und die runden Geburtstage der Jugendzentren sollen ebenfalls gefeiert werden. Der Saftladen wird am 7. Oktober 40 Jahre alt, das Ein-Stein am 14. Oktober 20 Jahre.

sw

