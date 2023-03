31 Energy Drinks und Pizza im Kinderwagen - Richter glaubt Ausrede nicht

Von: Rudi Stallein

Im Kinderwagen beförderte ein Geretsrieder Getränkedosen und Pizza aus dem Laden - ohne zu bezahlen. (Symbolfoto) © IMAGO/Michael Gstettenbauer

Ein Geretsrieder klaut „versehentlich“ Energy Drinks und Pizzen. Mit seiner Ausrede vor dem Amtsgericht kommt er nicht davon: 2000 Euro Geldstrafe.

Geretsried – Die Verhandlung war erst ein paar Minuten alt, als dem jungen Angeklagten dämmerte, dass er wohl nicht ungeschoren davonkommen würde. „Wer soll den Schmarrn denn glauben“, gab ihm Richter Helmut Berger zu verstehen, dass er schon glaubwürdigere Einlassungen gehört hatte.

„Verehentlicher“ Diebstahl in Geretsried - Amtsrichter glaubt Ausrede nicht

Am 24. November vorigen Jahres war der 25-jährige Geretsrieder von einem Ladendetektiv geschnappt worden, als er 31 Dosen eines angeblich beflügelnden Energy Drinks sowie zwei Pizzen im Kinderwagen aus einem Geretsrieder Supermarkt schob, ohne zu bezahlen. Er sei mit seinem Bruder und dessen Kind beim Einkaufen gewesen. Weil das Kleine quengelte, habe er nur schnell ein Stofftier aus dem Auto holen wollen. Dummerweise hatte er dazu das Kind samt Kinderwagen, in dessen Ablage er Limo und Pizzen verstaut hatte, an der Infotheke vorbei auf den Parkplatz rausgeschoben.

„Ich hatte keine bösen Absichten, das war dumm von mir“, beteuerte der Angeklagte. „Vor Gericht macht sich ein Geständnis immer gut. Man kann hier offen über die Sache sprechen, sonst lässt man Punkte liegen“, gab der Staatsanwalt zu bedenken. „Ist blöd gelaufen, gut, dann gestehe ich halt“, erwiderte der Angeklagte.

Geretsrieder klaut „versehentlich“ Energy Drinks und Pizzen – 2000 Euro Geldstrafe

Fahrig und nervös habe dieser gewirkt, als er ihn auf dem Parkplatz angesprochen habe, berichtete der Ladendetektiv. Ob es „ein Versehen“ gewesen sei, wie der Beschuldigte ihm gegenüber behauptet hatte, könne er nicht beurteilen. Der Staatsanwalt war überzeugt, dass der junge Handwerker die Lebensmittel im Wert von rund 50 Euro stehlen wollte. „Um ein Stofftier zu holen, braucht man nicht den Kinderwagen rauszuschieben, noch dazu, wenn der Vater auch noch da war.“

Trotzdem hätte man die Sache „gegen eine kleine Geldbuße einstellen können“, so der Anklagevertreter, „wenn es das erste Mal gewesen wäre“. Aber der Angeklagte war binnen eines Jahres zum dritten Mal strafrechtlich in Erscheinung getreten. „Was ist da los? Das muss jetzt mal aufhören“, mahnte der Staatsanwalt. „Die Geldstrafen summieren sich, irgendwann verdienen Sie nur noch, um die Strafen zu bezahlen.“ Dennoch werde er „in der Hoffnung, dass jetzt mal Schluss ist, einen milden Antrag stellen“, nämlich 50 Tagessätze zu je 40 Euro, insgesamt also 2000 Euro.

Energy Drinks im Kinderwagen aus Laden geschoben - Richter hat einen Rat

„Vielen Dank“, war das Letzte, was der Angeklagte noch zu sagen hatte, bevor Richter Helmut Berger sein Urteil, dem Antrag des Staatsanwalts entsprechend, zu Papier brachte.

Der Geretsrieder war damit einverstanden – und vernahm, als er den Sitzungssaal verließ, noch eine letzte Empfehlung des Richters: „In Zukunft nicht mehr so dumm anstellen.“ rst

Allerhand kuriose und witzige Zitate: Die gab es auch im Jahr 2022 wieder im Wolfratshauser Amtsgericht zu hören. Ein Überblick von unserem Gerichtsreporter.

