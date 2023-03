HNO-Ärzte streiken: Nach Honorarkürzung gibt es keine ambulanten Kinder-OPs mehr

Von: Clara Wildenrath

Hals-Nasen-Ohren-Ärzte ächzen unter der Entscheidung der Krankenkassen, die ambulante Operationen seit Januar mit weniger Geld vergüten. (Symbolfoto) © MM-Archiv

Der Streik trifft Kinder im Kindergarten- und frühen Schulalter. Nach Honorarkürzung wissen sich HNO-Ärzte in Wolfratshausen-Geretsried nicht anders zu helfen.

Geretsried – Eigentlich ist es ein Routineeingriff. Bei Susanne Cieciors Tochter hat sich nach einer Mittelohrentzündung ein Erguss hinter dem Trommelfell gebildet. In einer ambulanten OP soll ihr ein Paukenröhrchen eingesetzt werden, damit die Flüssigkeit abfließen kann. Ihre Hals-Nasen-Ohren-Ärztin Elisabeth Kleinherne führt solche Eingriffe etwa dreimal pro Woche durch. Seit Februar nicht mehr. Die Geretsriederin beteiligt sich an einem Proteststreik, zu dem der Deutsche Berufsverband für HNO-Ärzte aufgerufen hat.

Vergütung für ambulanten Kinder-OPs gekürzt: HNO-Ärzte in Wolfratshausen-Geretsried streiken

Auch Dr. Susanna Pfannenstiel und Dr. Heike Weickert vergeben wie Kleinherne keine Termine mehr für ambulante Polypen- und Mittelohroperationen. Alle drei nutzen die Belegabteilung der Kreisklinik Wolfratshausen. Betroffen von dem OP-Stopp sind vor allem Kinder im Kindergarten- und frühen Schulalter. Der Grund für die Aussetzung: Seit 1. Januar vergüten die Krankenkassen solche Eingriffe nach Angaben des Berufsverbands nur noch mit 107 Euro. „Davon müssen wir den OP-Saal, die Anfahrt und die Haftpflichtversicherung zahlen“, erläutert Weickert. „Ambulante HNO-OPs waren schon vor der Kürzung nicht lukrativ. Jetzt bleibt uns unterm Strich fast nichts mehr.“ Der Eingriff selbst dauere zwar nur etwa 20 Minuten. Von der Einschlafphase bis zum Erwachen aus der Narkose vergehe aber etwa eine Stunde. Zudem müsse der Operateur 24 Stunden in Rufbereitschaft bleiben, um bei eventuellen Nachblutungen eingreifen zu können.

Ingo Kühn, Geschäftsführer der Kreisklinik, habe sich den niedergelassenen OP-Ärztinnen gegenüber bis dato „sehr kooperativ und entgegenkommend“ gezeigt, sagt Weickert. Weil die Kreisklinik selbst unter ungeheurem wirtschaftlichem Druck stehe, müsse Kühn die OP-Miete in Kürze erhöhen. „Anvisiert ist eine Summe, die deutlich über unserer Vergütung liegt. Wir müssen also künftig für jede OP draufzahlen.“

Wartezeit für Kinder-OPs beträgt nun mehrere Monate

Susanne Ciecior hofft, dass ihre Tochter in der Tölzer Asklepios-Klinik operiert werden kann. Wenn das nicht klappt, muss sie nach München in die Uniklinik fahren. So oder so beträgt die Wartezeit mehrere Monate. Das Problem: Durch den Paukenerguss hört die Dreijährige schon seit November sehr schlecht. „Das fühlt sich an, als habe man den Kopf unter Wasser“, so HNO-Ärztin Weickert. Hält dieser Zustand länger an, verzögert sich die Sprachentwicklung. Denn Kinder können nur richtig sprechen lernen, wenn sie gut hören.

Das mache sich bei ihrer Tochter schon bemerkbar, sorgt sich Ciecior: Die Dreijährige habe mit manchen Buchstaben Schwierigkeiten und spreche undeutlich. „Langfristig kann durch den ständigen Entzündungsreiz auch das Innenohr Schaden nehmen und die Schwerhörigkeit dauerhaft bestehen bleiben“, berichtet Weickert.

HNO-Ärzte: Streik richtet sich nicht gegen Kinder, sondern gegen Politik und Krankenkassen

Trotz der Sorge um ihre Tochter hat Ciecior Verständnis für den Streik: „Ich begreife nicht, warum für eine Top-Leistung der Ärzte, die unsere Kinder in der Nähe ihres Wohnorts behandeln, so wenig bezahlt wird.“ Die Geretsriederin muss für die notwendige OP jetzt nicht nur eine deutlich längere Anfahrt in Kauf nehmen – sowohl für den Eingriff selbst als auch zur Nachsorge. Sie findet es zudem „sehr schade, dass meine Tochter nicht von der Ärztin operiert wird, die sie schon lange kennt und der ich vertraue“.

Kleinherne, Pfannenstiel und Weickert betonen, dass sich der OP-Stopp nicht gegen die Kinder richtet, sondern gegen die Politik und die Krankenkassen, die das Geld für die ambulante Kinderchirurgie kürzen. „Im Gegenzug wurden die Vergütungen für orthopädische Operationen heraufgesetzt“, stellt Weickert fest. Sie fürchtet, dass ambulante HNO-Eingriffe langfristig aussterben. Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns zeigen, dass die Zahl der operierenden Ärztinnen und Ärzte in den vergangenen drei Jahren, das heißt, bereits vor der jüngsten Kürzung um fast ein Viertel gesunken ist. Die HNO-Verbände haben deshalb eine Online-Petition gestartet. Ziel ist, „die Verantwortlichen bei Politik und Krankenkassen wachzurütteln, damit Kinder auch in Zukunft noch schnell und nach höchsten medizinischen Standards versorgt werden können“. Rund 30 000 Menschen haben die Petition schon unterschrieben. Weickert: „Wenn nur noch große Kliniken mit eigener HNO-Abteilung die Eingriffe durchführen, wird die Wartezeit endlos lang und die OP für viele Patienten zu spät gemacht.“

