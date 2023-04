Großeinsatz bei Rudolf Chemie in Geretsried: Laut Polizei ist bei einer Verpuffung in einer Produktionshalle ein Mitarbeiter leicht verletzt worden.

70 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Bei Rudolf Chemie in Geretsried hat sich am Donnerstagnachmittag in einer Produktionshalle eine Verpuffung ereignet. Ein Mitarbeiter wurde laut Polizei leicht verletzt.

Geretsried – In einem Firmengebäude auf dem Gelände von Rudolf Chemie an der Altvaterstraße in Geretsried hat sich am Donnerstag nach Angaben der Geretsrieder Polizei eine Verpuffung ereignet. Das Unternehmen, das im vergangenen Jahr seinen 100. Geburtstag feierte, stellt Textilhilfsmittel und Spezialchemikalien her. Gegen 15 Uhr löste die Integrierte Leitstelle Oberland in Weilheim Großalarm aus. Kurze Zeit später waren insgesamt rund 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Geretsried, Wolfratshausen, Weidach, Bad Tölz sowie Bad Heilbrunn vor Ort. Darüber hinaus der Rettungsdienst des BRK, Polizeibeamte, die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung und Vertreter der Kreisbrandinspektion.

Verpuffung bei Chemie-Unternehmen in Geretsried: Feuerwehrsprecher zieht erste Bilanz

Bei der Verpuffung erlitt ein Firmenmitarbeiter laut Stefan Kießkalt, Sprecher der Kreisbrandinspektion, leichte Verletzungen. Das Chemieunternehmen, das in Geretsried gut 380 Frauen und Männer beschäftigt, hat einen internen, exakt vorgegebenen Maßnahmenplan, der im Störfall in Kraft tritt. Dieser sei „vorbildlich“ eingehalten worden, betont Kießkalt. Das heißt: Kollegen führten bei dem Verunfallten angesichts einer potenziellen Kontamination sofort eine „Notdusche“ durch, das Unternehmen rief umgehend den internen Krisenstab zusammen. Der wiederum habe eng mit der Einsatzleitung von Polizei beziehungsweise Feuerwehr vor Ort kooperiert. Gegen Abend wurde gemeinsam das weitere Vorgehen besprochen.

Feuerwehrsprecher Stefan Kießkalt: „Die Lage ist stabil“

„Die Lage ist stabil“, stellte der Sprecher der Kreisbrandinspektion um 17.30 Uhr gegenüber unserer Zeitung fest. „Es tritt nichts aus“, es bestehe keine Gefahr für Personen oder die Umwelt. Der leicht verletzte Mitarbeiter sei vorsorglich „zur weiteren Abklärung“ vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Der Stoff, mit dem der Mann bei der Verpuffung in Kontakt gekommen ist, „wird noch genau analysiert“.

Großalarm im Raum Geretsried: Verpuffung in Firmenhalle eines Chemie-Unternehmens

Die Integrierte Leitstelle Oberland in Weilheim löste Großalarm aus. In Geretsried und in der Nachbarstadt Wolfratshausen heulten die Sirenen. Im Einsatz, der aktuell noch läuft, sind unter anderem Polizei, Feuerwehren und Rettungskräfte aus Geretsried, Wolfratshausen sowie Bad Tölz. Auch das Unfallklinikum Murnau war präventiv über das mögliche Großschadensereignis informiert worden. Nach derzeitigem Sachstand ist bei dem Unfall eine Person verletzt worden. Das teilte die Geretsrieder Polizei vor wenigen Minuten auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Unternehmen beschäftigt am Stammsitz in Geretsried 385 Frauen und Männer

Die Firma Rudolf war eine der ersten, die sich nach dem Zweiten Weltkrieg in Geretsried ansiedelte. Am Stammsitz an der Altvaterstraße sind 385 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt, weltweit sind es über 1900. (cce)

