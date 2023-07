Quereinsteiger bei der Feuerwehr

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Bestanden: Die neuen Kameraden der Feuerwehr Geretsried und Gelting mit ihren Prüfern und Ausbildern. © Feuerwehr

Geretsrieder und Geltinger Feuerwehrkameraden haben erfolgreich ihre Prüfung abgelegt. Darunter sind auch drei Quereinsteiger.

Gelting – Der Einsatz hat sich gelohnt: Die „Lange Nacht der Feuerwehr“, ein etwas anderer Tag der offenen Tür im vergangenen Herbst, brachte der Geltinger Feuerwehr drei Quereinsteiger. Die haben nun gemeinsam mit sieben Kameraden aus Geretsried erfolgreich ihre erste Prüfung (MTA-Basis) bestanden. Einer der drei hat laut Geltings stellvertretendem Kommandanten Hubert Palik die 40 Jahre bereits überschritten. „Aber das zeigt auch, dass wirklich jeder bei uns einsteigen kann, nicht nur die ganz Jungen.“

Die Ausbildung, die zum Großteil im Feuerwehrgerätehaus Nord in Geretsried stattfand, übernahmen die Kreisausbilder Michael Werner und Christian Königs. „Die Standortausbildung und Fahrzeugkunde werden in den jeweiligen Feuerwehren parallel dazu durchgeführt“, erklärt Hubert Palik. Die gemeinsame Ausbildung mit Kameraden beider Standorte sieht Palik als absoluten Vorteil an: „Wir arbeiten ja auch immer wieder gemeinsam Einsätze ab, zudem stärkt das auch die Kameradschaft der beiden Wehren untereinander.“

Prüfung in Theorie und Praxis

Die Prüfung in Theorie und Praxis umfasste beispielsweise die Themen Knoten und Stiche, Handhabung und Grundwissen von verschiedenen Feuerlöschertypen, Benutzung der digitalen Funkgeräte wie auch die Inbetriebnahme eines Hydranten. „Die erste Prüfung im Leben eines Feuerwehrkameraden war für einige mit großer Aufregung verbunden und hat für zittrige Hände gesorgt“, sagt Palik. „Aber unter Druck arbeiten zu müssen, daran müssen sich die frisch gebackenen Feuerwehrler von Morgen gewöhnen.“

Nichtsdestotrotz: Die Probanden legten die Prüfung unter den strengen Augen von Geretsrieds Erstem Kommandanten und Kreisbrandmeister Erik Machowski, Palik selbst sowie Kreisausbilder Manfred Forster mit Bravour und viel Routine ab. Ebenfalls vor Ort war Kreisbrandmeisterin Sabrina Palik, zuständig für die Jugendarbeit im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Erster Einsatz folgt auf dem Fuße

Ab sofort können nun die neuen Kameraden in gewissen Bereichen eingesetzt werden. Die Geltinger brauchten auf ihren ersten Einsatz nicht lange zu warten: In der folgenden Nacht wurden die ehrenamtlichen Helfer gegen 2.09 Uhr zu einer aufgelaufenen Brandmeldeanlage in einer Firma im Gewerbegebiet alarmiert.

