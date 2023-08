„Bis zum Schluss voller Humor“: Bäcker-Oma Anna Schmid ist verstorben

Beerdigung im September

Ganz Gartenberg kannte sie als „Bäcker-Oma“. Anna Schmid ist kürzlich im Alter von 94 Jahren verstorben. Ihre Familie erinnert sich an eine lebensfrohe Frau.

Geretsried – Geretsried hat eines seiner Originale verloren: Anna Schmid, besser bekannt als „Bäcker-Oma“, ist im Alter von 94 Jahren im Kreise der Familie verstorben. Es gibt kaum jemanden in Gartenberg, der die hilfsbereite, fleißige und humorvolle Frau nicht kannte. Sie hinterlässt drei Söhne, vier Enkel und drei Urenkel.

Geboren wurde Anna Schmid in Lenggries. Ihre Eltern betrieben dort eine Wäscherei, in der die junge Frau mitarbeitete. Eines Tages kam ein gewisser Anton Schmid als Kunde in den Betrieb. „Er ist mir gleich aufgefallen“, erzählte Schmid an ihrem 90. Geburtstag unserer Zeitung. „Schließlich hatten wir die gleichen Initialen. AS für Anton Schmid und Anna Simon.“ Dem jungen Mann, der sich damals im Bäckerhandwerk ausbilden ließ, ging die fröhliche Lenggrieserin nicht mehr aus dem Sinn. Als er erfuhr, dass sie einen Ausflug zum Skifahren aufs Brauneck plante, folgte er ihr. „Plötzlich stand der Herr Schmid vor mir – nur, dass er nicht Ski fahren konnte“, erzählte die Bäcker-Oma einst über das Kennenlernen. „Ich erbarmte mich und brachte ihn zurück ins Tal.“

Das Paar heiratete, als sich der erste gemeinsame Sohn, Anton, ankündigte. 1951 pachteten Schmids ihre erste Bäckerei in Lenggries. Nach dem Tod des Besitzers wollte es der Zufall, dass das Ehepaar – mittlerweile mit drei Söhnen – auf eine zum Verkauf stehende Bäckerei in Geretsried aufmerksam wurde. Sie griffen zu und bauten den ehemaligen Bunker an der Schlesischen Straße aus. Dort befindet sich auch heute noch das Hauptgeschäft des Familienbetriebs. Seitdem ist der „Schmid-Bäck“ eine feste Größe in Geretsried.

Natürlich ließ es sich die Schmid-Anni nicht nehmen, ihre zahlreichen Kunden selbst zu bedienen. Schnell wusste sie um deren Leben, und gab nicht selten einen guten Rat oder Hinweis, wie man die einzelnen Sorgen und Nöte lindern konnte. Wenn einer während seines Plauschs seine Brotzeit liegen ließ, packte sie das Fahrrad und fuhr dem Kunden das Essen hinterher.

1981 übernahm Anton Schmid junior das Geschäft. Sich ganz zurückzuziehen, das kam für die fleißige Frau nicht in Frage. Sie stand der Familie – mittlerweile waren ihre Enkel Ludwig und Georg ins Familiengeschäft eingestiegen – weiterhin zur Seite. Bis zu Beginn der Pandemie war sie als Wirtin bei den Treffen der Feuerwehr-Senioren im Stüberl des Gerätehauses Nord nicht wegzudenken. „Danach haben wir es ihr ausgeredet“, sagt Ludwig Schmid. „Wir hatten Angst, dass es ihr zu viel wird.“

Noch im Mai feierte die Familie den 94. Geburtstag ihrer „Bäcker-Oma“. „Sie war bis zum Schluss fröhlich und voller Humor“, so Ludwig Schmid. „Spielte mit ihren Urenkeln ,Mensch ärgere dich nicht‘, nahm am Leben, privat wie geschäftlich, teil. Nur beim Brotfest im Juni wollte sie nicht mehr ins Geschäft kommen. Die vielen Leute wären zu anstrengend für sie.“

Anna Schmid war mit ihrem Leben zufrieden. „Es geht mir gut“, zitiert der Enkel die Verstorbene, „,Ich muss nichts mehr machen, und alle sind für mich da. Schön‘.“ Anna Schmid wird am Donnerstag, 7. September um 10 Uhr auf dem Geretsrieder Waldfriedhof beigesetzt.

