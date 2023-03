Tiefgarage im Zentrum: Positive Bilanz nach den ersten Tagen

Nach Erweiterung

Die Kennenlerntage, ein Sondertarif nach der Eröffnung der erweiterten Tiefgarage im Zentrum, wurden gut angenommen. Die Baugenossenschaft ist zufrieden.

Geretsried – Zehn Tage konnten Besucherinnen und Besucher der „Neuen Mitte“ die erweiterte Tiefgarage kostenlos kennenlernen. Zur Eröffnung boten die Bauherren –Baugenossenschaft Geretsried (BG), Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen und EREA-Projekt GmbH und Co. KG – drei Stunden freies Parken an. Mittlerweile gilt der reguläre Tarif.

Viel Lob für die erweiterte Tiefgarage in der „Neuen Mitte“ Geretsried

Seit der ersten Fahrt von Bürgermeister Michael Müller und BG-Geschäftsführer Wolfgang Selig vor zwei Wochen durch den neuen Teil der Tiefgarage unter der Egerlandstraße, der mit dem unter dem Karl-Lederer-Platz verbunden ist, wird dort fleißig geparkt. „Wir haben den Eindruck, dass der neue Teil der Tiefgarage nach der Eröffnung sehr gut angenommen wird“, bilanziert BG-Sprecherin Ursula Hölzl auf Nachfrage unserer Zeitung.

Zu den unterirdischen Parkplätzen führen drei Rampen, zusätzlich zur bisherigen Einfahrt B11/Geretsried-Mitte von der nördlichen und der südlichen Egerlandstraße. „Durch die zwei weiteren Einfahrten an der Egerlandstraße ist die Erreichbarkeit der öffentlichen Tiefgarage noch mal erhöht worden“, so Hölzl. 900 Autofahrer nutzten die Tiefgarage allein am Eröffnungstag. Im Zeitraum des Kennenlerntarifs kamen in Summe über 6000 Kurzparker zusammen. „Sehr gut“ aus Sicht der Baugenossenschaft.

Bau- und Umweltausschuss begeistert von Tiefgarage und öffentlichem WC

Der Bau- und Umweltausschuss besichtigte die neue Errungenschaft im Zentrum bei seiner jüngsten Sitzung und war beeindruckt. „Dass sie so schön geworden ist, hat mich überrascht“, sagte Franz Wirtensohn (CSU). Es sei eine echte Bereicherung, eine durchgängige Tiefgarage mitten in der Stadt zu haben. „Wer hat das schon. Toll, dass ich das nach 27 Jahren im Stadtrat erleben darf.“

Viel Lob gab es auch für die öffentliche, barrierefreie Toilette neben den Aufzügen zum Wohn- und Geschäftshaus BGZ2. Sie wird von der Stadt Geretsried betrieben. Eine wichtige Sache, war sich das Gremium einig. Patrik Kohlert (Geretsrieder Liste) bat um klare Beschilderung, damit das öffentliche WC bei Veranstaltungen auf dem Karl-Lederer-Platz auch gefunden wird. Sorgen machten sich die Ausschussmitglieder, wie lange der gute Zustand der Einrichtung anhält. Die Sauberkeit hänge „natürlich stark vom individuellen Nutzerverhalten ab“, erklärt dazu Ursula Hölzl. Es werde eine tägliche Reinigung durchgeführt.

Tiefgarage und Neubau in der „Neuen Mitte“ Geretsried: Baugenossenschaft will nachbessern

Die 217 öffentlichen Parkplätze stehen täglich von 6 bis 24 Uhr zur Verfügung – Ausfahrten sind rund um die Uhr möglich. Die Gebühren betragen 50 Cent jeweils für die erste und zweite halbe Stunde, danach je Stunde 1 Euro. Die Tageshöchstgebühr beträgt 12 Euro. Der Ticketverlust kostet 15 Euro pro Tag. Teilnehmende Geschäfte gewähren einen Rabatt aufs Parkticket.

Apropos Geschäfte: Die neuen Gewerbe im BGZ2 werden laut Hölzl sehr gut angenommen. „Es ist schön zu sehen, dass wieder mehr Leben in die Egerlandstraße einkehrt“, so die Sprecherin. In dieser Woche kommt noch ein Nagelstudio hinzu. Im Großen und Ganzen sei die Eröffnung reibungslos verlaufen. „Selbstverständlich gibt es bei einem Projekt dieser Größenordnung auch nach der Eröffnung noch immer einige Punkte, die nachgebessert werden müssen“, erklärt Hölzl. Beispielsweise prüfe die BG gerade die Anbringung von Aschenbechern an den Eingängen, da sich hier ein Bedarf gezeigt habe. „Ebenso haben wir noch Fahrradständer für den Eingangsbereich bestellt.“

