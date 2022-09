Volkshochschule: Von der Bierverkostung bis zur Weihnachtswanderung

Von: Doris Schmid

Die Geretsrieder Volkshochschule startet mit 200 Kursen ins Herbstsemester. Allein im Bereich Gesundheit gibt es 80 Veranstaltungen.

Geretsried – In wenigen Tagen beginnt das neue Semester an der Volkshochschule (Vhs) Geretsried. Laut Mitteilung gibt es 200 Kurse aus den Bereichen Allgemeinbildung, Berufsbildung, Kreatives, Sport, Sprachen, Gesundheit und Ernährung. Anmeldungen sind ab sofort möglich. „Unser Angebot ist vielfältig bildend, aktuell, sozial und unterhaltsam“, preist Vhs-Leiterin Beate Ruda das neue Programm an. „Jung und Alt werden bei uns fündig.“ Von der Weihnachtswanderung auf König Ludwigs Spuren über eine Verkostung mit dem ersten Biersommelier Deutschlands bis hin zu Elektromobilität und Skigymnastik: Interessierte können im Herbstsemester aus insgesamt 200 Veranstaltungen wählen. „Volkshochschule ist so viel mehr als ein Englisch- oder ein Kochkurs“, meint Ruda. Wer Lust auf eine neue Sprache hat und seine Allgemeinbildung erweitern möchte, kann beispielsweise Kurse in Spanisch, Kroatisch oder Chinesisch buchen.

Mehrwöchige Kurse, Kurzkurse und Einzelveranstaltungen

Wer den Fokus auf körperliches Training, innerer Ausgeglichenheit oder einem besseren Ernährungsbewusstsein legen möchte, kann zwischen 80 Veranstaltungen speziell aus dem Bereich Gesundheit wählen. Teilnehmer, die keine Zeit für mehrwöchige Kurse haben, können in der Sparte Allgemeinbildung und Gesellschaft oder Kreatives unter 32 abwechslungsreichen Einzelveranstaltungen oder Kurzkursen auswählen.

Beate Ruda ist Leiterin der Volkshochschule in Geretsried. © Archiv

Ruda weist auf einige Höhepunkte des Programms im neuen Semester hin: Am Donnerstag, 15. September, findet in der Stadtbücherei ab 19 Uhr ein Informationsabend über alle Deutschkurse für Anfänger und Fortgeschrittene statt. Auch Geflüchtete aus der Ukraine und anderen Ländern können daran teilnehmen. „Alle Dozentinnen werden zu diesem Abend anwesend sein, um Fragen zu beantworten und den am besten geeigneten Kurs für die Teilnehmer zu finden.“

Monokel-Reihe startet wieder nach zwei Jahren Pause

Die Monokel-Vortragsreihe für die Generation 60plus startet am Samstag, 17. September, nach zwei Jahren Pause wieder. Ruda: „Wie früher treffen wir uns ab 13.30 Uhr in der Stadtbücherei zu Kaffee und Kuchen, zu Musik, Gesprächen und Erfahrungsaustausch über die letzten Jahre.“

Am Mittwoch, 5. Oktober, (ab 19.30 Uhr) hält Prof. Dr. Christiane Nüsslein-Vollhard einen Vortrag. Sie ist Nobelpreisträgerin für Medizin und referiert an diesem Abend online über „die Grenzen der Menschheit“. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Norbert Endres, Energieberater der Verbraucherzentrale Bayern, spricht am Samstag, 22. Oktober, (ab 13 Uhr) über das Thema „Strom sparen und Solarstrom selbst erzeugen mit Balkonsolar“. Im November bietet die Vhs an vier Samstagen in Zusammenarbeit mit der Alzheimer Gesellschaft Isar-Loisachtal eine kostenlose Seminarreihe an: „Hilfe beim Helfen für Angehörige und Pflegende von Menschen mit Demenz“, jeweils von 13 bis 16.30 Uhr.

Anmeldungen zu allen Veranstaltungen sind ab sofort möglich und für die Durchführung der einzelnen Kurse auch notwendig (E-Mail: vhs@geretsried.de, Telefonnummer 0 81 71/529-144 oder -145). Infos im Internet unter www.vhs-geretsried.de.

