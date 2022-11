Volkstrauertag in Geretsried: Scharfe Kritik an Teilen der Gesellschaft

Gedenken im Gegenlicht: Bürgermeister Michael Müller (Mitte) mit seiner Stellvertreterin Sonja Frank (hinten) und Stadträtin Ann-Kathrin Güner vor dem Kriegerdenkmal auf dem Geretsrieder Waldfriedhof. © Hans Lippert

Eindringliche und emotionale Ansprachen waren am Sonntag beim Volkstrauertag zu hören. Im Angesicht des Ukraine-Kriegs ist er aktueller denn je.

Geretsried – Vor 100 Jahren fand als Vorläufer des Volkstrauertags eine Gedenkstunde für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs im Deutschen Reichstag statt. Der Tag in seiner heutigen Form mit Gebeten, Reden und Kranziederlegungen vor den Kriegerdenkmälern wird seit 1952 gefeiert. Am Sonntag stand auf dem Waldfriedhof in Geretsried statt des Jubiläums jedoch ein anderes, trauriges Ereignis im Vordergrund: Es war der erste Volkstrauertag seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine am 24. Februar.

Volkstrauertag in Geretsried: Eindringliche und emotionale Ansprachen auf Waldfriedhof

Entsprechend eindringlich und emotional fielen die Ansprachen aus – „die besten und lebendigsten“, die er die vergangenen Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, gehört habe, wie Florian Völler, Kreisbeauftragter des Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, als letzter Redner sagte. Im Vorfeld hatte der 38-jährige Geretsrieder wie berichtet dazu aufgerufen, dass sich mehr junge Menschen an der Zeremonie beteiligen sollten. Immerhin ein paar mehr als in den vergangenen Jahren konnte er heuer zumindest als Zuschauer begrüßen.

Der katholische Stadtpfarrer Andreas Vogelmeier und sein evangelischer Kollege Georg Bücheler brachten in ihrem gemeinsamen Grußwort ihre Fassungslosigkeit angesichts des Kriegs vor unserer Haustür zum Ausdruck. Er selbst habe, wie die meisten Anwesenden, Krieg nie selbst erlebt. Er kenne ihn nur aus Geschichtsbüchern, Romanen, Filmen und den Nachrichten, sagte Bücheler. „Ich musste nie fliehen, nie Hunger leiden und nie auf Befehl Menschen erschießen.“ Er wünschte, ein jeder könnte das von sich behaupten. Durch die Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und den afrikanischen Ländern, die 2015 nach Deutschland kamen – und aktuell erneut kommen – sowie durch die Geflüchteten aus der Ukraine rückten Flucht, Tod, Zerstörung, und Gewalt wieder viel deutlicher ins Bewusstsein. Wie sieht Gottes Antwort darauf aus? Vogelmeier verwies auf Hoffnung und Trost, die die Heilige Schrift verspricht: „Ich bin bei Euch alle Tage bis ans Ende der Welt.“

Turnhalle wird voraussichtlich wieder Unterkunft

Auch Bürgermeister Michael Müller ging auf die Flüchtlingsthematik ein. Voraussichtlich ab Anfang Dezember werde die Stadt wieder Menschen aus Syrien und Afghanistan in der Mittelschul-Turnhalle am Schulzentrum unterbringen, kündigte er an. „Es ist unsere Verantwortung, sie aufzunehmen“, betonte er. Aus dem Gedenken erwachse die Pflicht zum Handeln, spannte er den Bogen zum Volkstrauertag. Dieser sei nicht nur ein Tag der Toten, sondern auch der Lebenden, nicht nur ein Tag der Vergangenheit, sondern auch der Gegenwart – und der Zukunft, indem er dazu ermahne, die Signale, die auf Gewalt hindeuteten, rechtzeitig zu erkennen und einzuschreiten.

Ungewohnt scharf kritisierte Florian Völler an diesem stillen Feiertag Teile der Gesellschaft. Während in der Ukraine Menschen getötet würden, darunter tausende Unschuldige, sorgten sich einige hierzulande, „was sie bloß ohne Sonnenblumenöl machen sollen“. Er verstehe die Ängste wegen einer womöglich drohenden Energiekrise. Sie müsse aber ins richtige Verhältnis gesetzt werden. Die Haltung Deutschlands zum Krieg in der Ukraine dürfe nicht auch noch zu einer Spaltung der Bevölkerung führen. Ebenso wenig dürfe zugesehen werden, wie Antisemitismus und Ausländerhass wieder erstarkten: „Dem müssen wir als Bürger massiv entgegentreten“. Der Volkstrauertag sei nicht „out“, so Völler, er sei aktueller denn je.

Kränze vor dem Kriegerdenkmal legten im Anschluss Vertreter der Stadt, des Partnerschaftsvereins Geretsried-Chamalières, des VdK und des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge nieder.

