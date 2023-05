Vollblutpolizist Franz Schöttl geht in den Ruhestand - „Meine Mitarbeiter werden mir fehlen“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Die Dienststellenleiter der Polizei Geretsried: Franz Schöttl (2018 - April 2023) , Josef Gilgenrainer (1992 - 2001), Gerhard Voit (1979 - 1992), Walter Siegmund (2001 bis 2017), der neue Dienststellenleiter Emanuel Luferseder (ab Mai 2023) sowie Polizeipräsident Manfred Hauser. © SH

Nach 44-jähriger Laufbahn wurde Geretsrieds Polizeichef Franz Schöttl in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist Emanuel Luferseder.

Geretsried – Stabwechsel in der Polizeiinspektion Geretsried: Mit einem feierlichen Festakt in der Feuerwache Nord wurden der bisherige Leiter der Polizeiinspektion Geretsried, Erster Polizeihauptkommissar Franz Schöttel, in den Ruhestand verabschiedet und sein Nachfolger Polizeihauptkommissar Emanuel Luferseder begrüßt.

Unter den Gästen waren viele Wegbegleiter, Vertreter der Behörden, der Rettungs- und Hilfsorganisationen sowie der Justiz, der benachbarten Polizeiinspektionen und die Bürgermeister des Dienstbereichs Geretsried, Königsdorf und Dietramszell.

Geretsried: Polizist Franz Schöttl geht in den Ruhestand - nach 44-jähriger Laufbahn

Polizeipräsident Manfred Hauser bezeichnete Schöttl in seiner Rede als „Vollblutpolizisten“, der im Laufe seiner 44-jährigen Laufbahn verschiedene Bereiche der Polizeiarbeit kennengelernt und mitgestaltet habe. „Und dann übernahmst Du die Königsposition: Du übernahmst im Juni 2018 die Dienststelle in Geretsried.“ Der Polizeipräsident wies darauf hin, dass Geretsried einen sehr vielfältigen Dienstbereich habe.

„34 000 Menschen, für deren Sicherheit gesorgt werden will, eine Stadt mit Chemiebetrieben und vielen Schulen sowie einer Vielzahl von Angehörigen verschiedener Nationalitäten, die hier zusammenleben.“ Besonders geschätzt habe Hauser in all diesen Jahren an dem 61-Jährigen Lenggrieser dessen „ruhigen und überlegten Handlungen, sowie seine Professionalität in allen Bereichen, ohne dass die Menschlichkeit verloren ging.“

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Dieser „verbindenden und ruhigen Art“ zollte auch Landrat Josef Niedermaier Respekt. „Du hast sowohl als Polizist als auch in deinem Ehrenamt als Zweiter Bürgermeister von Lenggries die Gesellschaft mitgestaltet. Du hast Deine Spuren hinterlassen.“ Niedermaier wünschte sich eine ebenso gute, offene und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Schöttls Nachfolger Emanuel Luferseder. Dazu gehöre, konstruktive Kritik auf den Tisch zu bringen. „Also hauen‘s, wenn’s ist, auch mal auf den Tisch.“

Erster Polizeihauptkommissar Franz Schöttl im Ruhestand:

Auffällig sind die Gemeinsamkeiten des alten und neuen Dienststellenleiters. Beide begannen ihre Karriere in Geretsried – Schöttl 1981 als Polizeihauptwachtmeister, sein Nachfolger 2001 als Wach- und Streifenbeamter. Und immer wieder hieß die Arbeitsadresse zwischen vielen Stationen für beide: Jeschkenstraße, Geretsried.

Ein nicht unerheblicher Punkt: „Sie kennen unsere Stadt und unsere Bürger“, resümierte Zweite Bürgermeisterin Sonja Frank, die die Arbeit der Polizei als „hohen Beitrag für die Sicherheit unserer Bürger“ schätzt. Sie sei sich ebenso der oft „fordernden und gefährlichen Arbeit“ der Polizeibeamten bewusst. „Umso mehr kann ich nur Danke sagen.“

Auch die Wege von Luferseder und Schöttl kreuzten sich bereits mehrmals. 2007 lernten sie sich bei der Kripo Weilheim kennen. „Er als Ausbilder, ich als Lernender“, erzählt der neue Dienststellenleiter. Jahre später wurde aus ihnen ein gutes Team: Luferseder war von 2016 bis 2022 stellvertretender Dienststellenleiter in Geretsried, Schöttl übernahm 2018 das Amt des Ersten.

Schöttl und Luferseder bedankten sich für die Unterstützung, die sie erfahren haben, sei es aus Reihen der Vorgesetzten, Kollegen oder der Familien. Der 61-Jährige freute sich besonders, dass unter den Gästen auch seine Vorgänger Gerhard Voit, Josef Gilgenrainer und Walter Siegmund waren. Dass ihm im Ruhestand langweilig werden könnte, glaube er nicht, aber: „Meine Mitarbeiter werden mir fehlen.“

Im Oktober steht ein erneuter Wechsel an: Der jetzige Geretsrieder Vize, Kriminalhauptkommissar Tobias Neubauer, wird die Inspektion Geretsried wegen eines Studiums verlassen.

Aktuelle Nachrichten aus der Region Wolfratshausen/Geretsried lesen Sie hier.