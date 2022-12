Volle Ladung Weihnachtsflair: Drei Christkindlmärkte in Geretsried

Von: Peter Herrmann

Feuerzangenbowle: Auf der Wintersonnwend-Feier der Geltinger Burschen gab es das Heißgetränk - genauso wie Bier und Glühwein © Peter Herrmann

Drei Adventsmärkte an einem Wochenende locken zahlreiche Besucher an. In Stein, Gelting und am Johannisplatz war viel geboten

Geretsried – Nach dem Budenzauber am Karl-Lederer-Platz und dem handwerklichen Weihnachtsmarkt am Neuen Platz gab es am vierten Adventswochenende in drei weiteren Geretsrieder Stadtteilen Glühwein, Kunsthandwerk und wärmende Feuerstellen. Unsere Zeitung hat sich auf den Märkten von Stein bis Gelting umgesehen.

Weihnachtsfeier in Stein

Vor dem Jugendtreff Ein-Stein veranstaltete das Quartiersmanagement des Trägervereins Jugend- und Sozialarbeit (TVJA) einen Adventsmarkt für die Anwohner des südlichsten Geretsrieder Stadtteils. „Zum ersten Mal dürfen auch private Anbieter hier ihre Sachen verkaufen“, erklärte Quartiersmanagerin Sandra Mader. Die Steiner Familie Goblirsch nutzte diese Gelegenheit, selbstangefertigte Kunstwerke und Gebrauchsgegenstände aus edlem Holz anzubieten. Ihre Bude teilte sie sich mit dem Verein „Wilde Rose“, dessen Helferinnen über einer kleinen Feuerstelle vor dem Stand Gulasch und Suppe zubereiteten.

Auf dem Weihnachtsmarkt vor dem Jugendtreff Ein-Stein grillten Kinder und Jugendliche Marshmallows. © Peter Herrmann

Einen großen Andrang erlebten Marion Wagner und Dina Fekou vom Quartierstreff. Bei frostigen Minusgraden fanden die dort angefertigten Strickwaren wie beispielsweise Mützen, Schals und Stirnbänder reißenden Absatz. „Der Erlös kommt der Flüchtlingshilfe in Geretsried zugute“, verriet Wagner. Neben den Erwachsenen trugen auch Kinder verschiedener Nationalitäten aktiv zum Erfolg der Steiner Weihnachtsfeier bei. Sie verkauften süße Plätzchen, wärmenden Kinderpunsch und leckere Marmelade zu erschwinglichen Preisen. Andere Kinder grillten knautschige Marshmallows über dem offenen Feuer. „Das ist wie immer ein sehr familiärer Markt hier“, stellte TVJA-Vorsitzender Rudi Mühlhans am Samstag bei seinem Besuch vor Ort zufrieden fest.

Weihnachtsumtrunk am Johannisplatz: Markt freut sich über viele Besucher

Erholungspause am Johannisplatz: Bei Glühwein wärmten sich einige Besucher © Peter Herrmann

Musikalisch eröffnete Luisa Majores mit einer Flötengruppe die Zusammenkunft im und vor dem Quartierstreff. Im Außenbereich stand ein Glühweinausschank. Während Quartiersmanagerin Tini Schwarm und ihre Helferinnen das heiße Getränk genossen, winkte Pfarrer Andreas Vogelmeier schweren Herzens ab. „Ich muss in einer Stunde noch einen Bußgottesdienst halten“, erklärte der Geistliche und lachte. Alkoholfreie Varianten wie Punsch und Plätzchen, die die Senioren am Dienstag im Quartierstreff gebacken hatten, schmeckten ihm und anderen Anwohnern des Viertels.

Wintersonnwende am Geltinger Dorfplatz - Bis spät in die Nacht feiert der Burschenverein

Trubel herrschte auf dem Geltinger Dorfplatz, wo der örtliche Burschenverein zum wiederholten Male die Wintersonnwendfeier organisiert hatte. „Heute passt einfach alles: das Wetter, die Leute und die Stimmung“, fasste sich Vorsitzender Sebastian Schrills kurz. Schließlich hatten er und seine Helfer unter dem Dach des Pavillons alle Hände voll zu tun, um die Besucher mit Essen und Getränken zu versorgen. Vor allem die in stilechten Tassen angebotene Feuerzangenbowle erfreute sich großer Beliebtheit. Nicht nur Bürgermeister Michael Müller und Stadtrat Franz Wirtensohn verbrannten sich daran fast die Lippen.

An drei weiteren Ständen waren der Kindergarten St. Benedikt, die Familie Lerche und die Freunde Djibos vertreten. „Wir verkaufen hier Stollen und Strickwaren“, erklärte die Vorsitzende Irmgard Hurnaus. Sie bedauerte, dass sie wegen der derzeit instabilen politischen Lage in Burkina Faso keine Waren aus Afrika beziehen und anbieten könne. Nachdem sich die Kinder schon am Nachmittag über die Bescherung des Nikolauses gefreut hatten, füllte sich der Dorfplatz in den Abendstunden mit Besuchern aus Gelting und Umgebung.

Rathauschef Michael Müller wunderte das nicht sonderlich. „Wir jagen doch alle derzeit von Krise zu Krise und freuen uns dann umso mehr, wenn wieder so was Normales wie ein Christkindlmarkt stattfinden kann“, sagte er gegenüber unserer Zeitung. Es sei wichtig. in allen Geretsrieder Stadtteilen solche vorweihnachtlichen Treffpunkte zu ermöglichen.