Vom Dach in den Keller: Im Geretsrieder Rathaus rührt sich was

Von: Susanne Weiß

Von außen macht das denkmalgeschützte Rathaus einen ordentlichen Eindruck. Innen ist es allerdings nicht mehr zeitgemäß. Das wird gerade geändert. © sh

Im Rathaus in Geretsried ist einiges in Bewegung. Der Innenausbau läuft. Der Pandemie-Schutz bleibt noch bis 20. Mai erhalten.

Geretsried – Verwaltungssitz, Unterkunft, Polizeistation: Das heutige Rathaus hat schon viele Veränderungen mitgemacht. Zurzeit rührt sich in dem über 80 Jahre alten Baudenkmal wieder so manches. Im Zuge der Gestaltung der „Neuen Mitte“ soll das Herzstück am Platz ebenfalls im 21. Jahrhundert ankommen. Der Umbau läuft. Einzelne Bereiche aber bleiben noch im Dornröschenschlaf. Ein Überblick von oben nach unten.

Dachgeschoss des Rathauses wird energetisch saniert

Die Dachkonstruktion des Rathauses muss statisch erneuert und energetisch saniert werden. In einem Aufwasch werden im Obergeschoss zusätzliche Arbeitsplätze für die Verwaltungsmitarbeiter geschaffen. Die Baugenehmigung für das Projekt liegt vor, eine Förderung ist beantragt und erste Gewerke sind ausgeschrieben. „Wir hoffen auf einen Baubeginn im Sommer oder frühen Herbst“, teilt Pressesprecher Thomas Loibl auf Nachfrage mit. Bei der aktuell sehr angespannten Lage im Bausektor könne sich das aber auch etwas verzögern. „Dementsprechend wäre eine Fertigstellung vermutlich erst 2023.“

Der Sitzungssaal befindet sich ebenfalls unterm Dach. Bis auf Besprechungen ist er allerdings seit Beginn der Corona-Pandemie verwaist. Der Stadtrat und seine Ausschüsse tagen im Anbau im geräumigeren Ratsstubensaal. Dabei bleibt es bis auf Weiteres. „Wir wollen hier bei den nach wie vor zu hohen Inzidenzen nichts riskieren“, erklärt Loibl. Sobald es einigermaßen vertretbar sei, sollen die Sitzungen aber umgehend zurück in den Sitzungssaal verlegt werden. „Die Stadträte und auch die Verwaltung freuen sich schon sehr auf die Rückkehr in den großen Sitzungssaal.“

Erster Stock im Rathaus mit Bürgermeisterbüro wird erneuert

Der Innenausbau des Rathauses schreitet voran. „Mitte Mai beginnt der Einbau der Brandschutztüren und die Ertüchtigung des Treppenhauses, der Bürgermeisterbereich soll noch in diesem Jahr erfolgen“, so Loibl. Ein Belichtungs- und Beschilderungskonzept für das gesamte Gebäude sei aktuell in Planung und werde im kommenden Jahr zusammen mit der Erneuerung der Stichflure – darunter die Ertüchtigung der Decken, Böden und Wände – umgesetzt. In Kürze werden die Flure und das Treppenhaus geräumt. „Später soll an gut geeigneten und repräsentativen Stellen auch gezielt Kunst ausgestellt werden“, kündigt der Rathaussprecher an.

Im Erdgeschoss empfängt ein Sicherheitsdienst die Besucher

Ins Rathaus gelangt man seit Beginn der Corona-Pandemie nur durch den Haupteingang. Aktuell gilt noch die Maskenpflicht – FFP2 oder medizinisch – und es gibt einen Sicherheitsdienst. Da sich die Situation entspannt, sollen die Schutz-Maßnahmen ab 20. Mai aufgehoben werden. Was die Termin-Vergabe für Erledigungen beim Bürgerservice angeht: Sie bleibt erhalten und soll auf weitere Bereiche der Verwaltung ausgeweitet werden. Das Termin-Management-System habe sich sowohl für die Bürgerinnen und Bürger als auch für die Kolleginnen und Kollegen bewährt, berichtet Loibl. „Es gibt keine Wartezeiten und die Anliegen können schnell und zielgerichtet bearbeitet werden.“

Durchgang im Keller weiterhin gesperrt

Der erste Abschnitt des Rathausumbaus ist längst abgeschlossen. Der Aufzug, der den Treppenlift, im Rathaus scherzhaft „Wilde Maus“ genannt, ersetzte, werde täglich rege genutzt. Er sei eine „große Bereicherung fürs Rathaus“, so Loibl. Theoretisch wäre die barrierefreie Erschließung vom Dach- bis ins Untergeschoss möglich. Tatsächlich ist der ebenerdige Weg bis in die Tiefgarage allerdings für Bürgerinnen und Bürger aufgrund der Zutrittskontrolle im Rathaus gesperrt.

Im Sommer 2018 wurde der Verbinder von der Tiefgarage ins Rathaus geschaffen. 750 000 Euro hatte der Stadtrat im Haushalt damals dafür eingeplant. Bei der Eröffnung der Tiefgarage Ende 2019 war der Gang noch nicht fertig. Es gab ein bauphysikalisches Problem. Durch die feuchte Raumluft, die auf die kalten Betonwände traf, entstand Kondenswasser. Auch fehlten noch die Beleuchtung und die farbliche Gestaltung des Tunnels. Inzwischen kann der Durchgang zumindest von Rathausmitarbeitern genutzt werden, etwa wenn sie in den Fachbereich Familie, Soziales & Sport müssen, der im PulsG ausgelagert ist. Perspektivisch könnte der Aufgang für Ausstellungen genutzt werden. Das hatte Architekt Klaus Kehrbaum vorgeschlagen. Ein entsprechend aufwertendes Lichtkonzept sei vorgesehen worden. Loibl: „Konkrete Pläne dazu gibt es aktuell aber noch nicht.“

