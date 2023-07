Vom Kaufmann-Azubi zum Chef: Stabwechsel bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen

Von: Doris Schmid

Stabwechsel: Rainer Wiedenbauer (li.) geht nach 47 Jahren in den Ruhestand. Nachfolger ist Florian Fichter. © Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen

Sparkassenchef Rainer Wiedenbauer geht in den Ruhestand. Sein Amt übernimmt Florian Fichter und führt nun beide Beratungscenter.

Geretsried – Nach 47 Jahren bei der Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen, davon 38 in Geretsried, verabschiedete sich Rainer Wiedenbauer Ende Juni in den Ruhestand. Sein Nachfolger ist laut Mitteilung Florian Fichter. Er leitet nun das Beratungscenter an der Egerlandstraße.

„Wir danken Rainer Wiedenbauer für seine hohen Verdienste für die Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen sowie seinen langjährigen und engagierten Einsatz und wünschen ihm für den kommenden Lebensabschnitt alles Gute und Gesundheit“, wird der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse im Landkreis, Christian Spindler, zitiert. „Florian Fichter wünschen wir für seine anspruchsvollen neuen Aufgaben viel Erfolg.“ Fichter leitet seit 1. Juli die beiden Beratungscenter in Geretsried in Personalunion.

Der Geretsrieder Fichter absolvierte vor 26 Jahren seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse – und zwar in der Filiale an der Egerlandstraße. Der neue Leiter freut sich „sehr auf die neuen Aufgaben mit einem nun erweiterten Wirkungskreis in Geretsried“.

Für Wiedenbauer beginnt nun der Ruhestand. „Es war eine tolle Zeit, geprägt von einem herzlichen und respektvollen Miteinander, von Vertrauen und zufriedenen Kunden“, so Wiedenbauer. „Die Sparkassen-Familie und die vielen persönlichen Kontakte zu Kunden und Kollegen werde ich vermissen. Freuen kann ich mich auf Zeit für Familie und Freunde, für Haus und Garten, für sportliche Aktivitäten und weitere Freizeitgestaltungen.“

