Vom Lehrer zum Maler: Manfred Schmid zeigt seine dritte Ausstellung

Von: Sabine Schörner

Teilen

Seit 20 Jahren künstlerisch tätig: Der ehemalige Gymnasiallehrer Manfred Schmid bei seiner Ausstellung 2018. © sh/A

Mit „Entdeckungen in Farbe“ zeigt der ehemalige Lehrer Manfred Schmid bis zum 31. August seine dritte Ausstellung in der Stadtbücherei Geretsried.

Geretsried – Manfred Schmid bezeichnet es selbst als Glück, 1971 mit neun Damen und Herren das erste Kollegium des Gymnasiums Geretsried, damals noch kooperative Gesamtschule, mitbegründet zu haben. Nachdem er dort 30 Jahre lang Englisch, Sport und das Wahlfach Musik unterrichtet hatte, hat ihn mit seinem Ruhestand 2002 die Malerei in ihren Bann gezogen, heißt es in einer Mitteilung.

Schmid feiert sein 20-jähriges Künstlerjubiläum

2022 feiert Schmid nun sein 20-jähriges Künstlerjubiläum – passenderweise zusammen mit seiner ehemaligen Wirkungsstätte, die ihr eigenes 50-Jähriges Jubiläum wegen der Pandemie auf 2022 verschieben musste. Schmids „Entdeckungen in Farbe“, die bei verschiedenen Experimenten mit Material und Technik entstanden sind, verbinden seine Kunst mit dem Ort, an dem seine Schüler in den 1980er-Jahren ihre Entdeckungen im Unterricht machen durften.

Lesen Sie auch: Hannah Vogel leitet Stadtbücherei - „Absoluter Glücksfall für mich“

Die Ausstellung ist bis 31. August zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei zu besichtigen: Dienstag 12 bis 18 Uhr, Mittwoch 10 bis 16 Uhr, Donnerstag 12 bis 19 Uhr, Freitag 12 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 13 Uhr.

sas

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.