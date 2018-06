Behörden gingen Hinweis auf Fleischskandal nicht nach - Neue Details werfen Fragen auf

„Man hatte einen sehr treffenden Vorschlag, was und wo man suchen sollte“

Salmonellen in Eiern, Bakterien in Fleisch - Lebensmittelskandale verunsichern die Verbraucher. Im Fall der Metzgerei Sieber gibt es ein neues Detail - und damit neue Fragen. Hätten die Behörden die Keime früher finden - und so manche Erkrankungen verhindern können?