Von Bury auf die großen Bühnen der Welt - und nach Geretsried

106 Nationen in einer Stadt

Von Doris Schmid schließen

Er machte Karriere als Balletttänzer und Kunsthändler: Kenneth Barlow. Heute lebt der Brite in Geretsried.

Geretsried – Im Kinofilm „Billy Elliot – I will dance“ entdeckt ein elfjähriger Bub aus England seine Liebe zum Tanz. Heimlich trainiert er Ballett und bleibt seiner Leidenschaft gegen die Widerstände aus der Familie treu. Das tat auch Kenneth Barlow, der ebenfalls heimlich Tanzunterricht nahm. Aus dem großgewachsenen Mann wurde ein erfolgreicher Balletttänzer. Nach seiner Zeit als Profi startete der Brite eine zweite ebenfalls erfolgreiche Karriere als Kunsthändler. Zuhause ist der heute 86-Jährige in Geretsried.

Nationen in Geretsried: Kenneth Barlow kommt aus Großbritannien

Barlow wurde 1936 in England geboren und wuchs in der Stadt Bury auf. Seine Mutter arbeitete in einer Baumwollfabrik, sein Vater war Chef der örtlichen Feuerwehr. Die ersten Jahre seines Lebens waren sehr behütet – Mutter und Großmutter kümmerten sich um den Buben, der Vater war im Krieg. „Ich habe sehr viel Nestwärme bekommen, gutes Essen und warme Kleidung“, erinnert sich Barlow, der noch einen zehn Jahre jüngeren Bruder hat.

Mit 14 Jahren erlebte der Jugendliche ein einschneidendes Erlebnis. „Ich habe in Manchester meine erste Ballettaufführung gesehen“, blickt Barlow zurück. „Ich war fasziniert und wollte unbedingt Balletttänzer werden.“ Seine Eltern hatten dafür kein Verständnis. Aber Barlow ließ sich nicht von seinem Wunsch abbringen. Er nahm heimlich Ballettunterricht. Um sich eine Stunde pro Woche leisten zu können, trug er Zeitungen aus.

Ein talentierter Tänzer und Zeichner

Der Junge war sehr talentiert. Es dauerte nicht lange, bis er an einer Schule in Manchester – gratis – Unterricht nehmen durfte. Doch wie sollte er sich die Kosten für den Bus finanzieren? Der damals 16-Jährige war nicht nur ein guter Tänzer, sondern auch ein hervorragender Zeichner. Dieses zweite Talent ermöglichte ihm den kostenlosen Besuch der Kunstakademie in Manchester. „Der Bus war bezahlt, und nach der Schule besuchte ich noch die Ballettschule“, erzählt der Senior. Zuhause stieß Barlows Talent immer noch auf keine Akzeptanz. „Meine Mutter war außer sich vor Rage, und mein Vater sprach zwei Jahre nicht mit mir.“ Nur einmal sahen sie ihren Ältesten auf der Bühne in Manchester.

Als Barlow 18 Jahre alt war, kamen Talentsucher von der Londoner Royal Ballett School – eine der führenden Ballettschulen weltweit – nach Manchester. Der junge Tänzer beeindruckte die Jury und bekam ein Stipendium.

Von London nach Stuttgart

In London blieb Barlow bis 1962, ging auf Tourneen durch Amerika und Russland. Dann zog es ihn nach Deutschland. Er folgte dem britischen Tanzregisseur und Choreografen John Cranko nach Stuttgart, der das dortige Ballettensemble leitete und es innerhalb weniger Jahre zu einer der führenden Ballettkompanien der Welt machte. Dort kreierte Barlow unter anderen die Rollen Tybald, Rotbart, King Kastchei, Prince Gremin und Paris, mit denen er berühmt wurde. „Ich war ein klassischer Tänzer, aber das Theatralische lag mir“, sagt Barlow. „Ich habe das sehr gern gemacht.“

Vier Jahre später wechselte er an die Münchner Staatsoper. Dort lernte er Albrecht Widmann, dort ebenfalls als Tänzer engagiert, kennen. 1969 hängten beide ihre Ballettschuhe an den Nagel und stiegen in den Kunsthandel ein. Barlow machte sich einen Namen als Kunstsachverständiger. Außerdem betrieben die beiden Galerien in München und in London.

+ 195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung stellt Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die hier eine neue Heimat gefunden haben. Diesmal: Großbritannien © pms

1992 beschloss das Duo, sich in Spanien zur Ruhe zu setzen. „Ich wollte gerne am Mittelmeer wohnen“, erklärt Barlow seinen Wunsch. 2001 kehrten sie nach Deutschland zurück und ließen sich in Geretsried nieder. Ihr neues Domizil war ein imposantes Gebäude – ein alter Bunker am Isardamm, der sich rasch zu einer Anlaufstelle für Kunstinteressierte entwickelte. Über viele Jahre organisierte Albrecht Widmann dort Ausstellungen.

Aktuelle Nachrichten aus Geretsried lesen Sie hier.

Im Jahr 2014 zog es Barlow zurück in sein Heimatland. Im Süden Englands kauften sich die beiden Männer ein Haus mit Garten am Meer. „Wir haben es genossen, mit unseren Hunden am Strand entlang zu laufen. Es war wunderbar“, blickt der 86-Jährige zurück. Doch mit dem Brexit – dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union – änderte sich alles. „Das war für mich persönlich eine Katastrophe.“ Denn: Nur ein Drittel der wahlberechtigten Bevölkerung hatte für den Brexit gestimmt. „Das ist für mich keine Demokratie.“ Barlow wollte weg aus Großbritannien. Also packten er und sein Lebensgefährte erneut Umzugskartons und zog wieder nach Geretsried. Das war im April 2021, mittlerweile ist Barlow eingebürgert und im Besitz eines deutschen Passes.

Lesen Sie auch: May Chel von Conway lebt mit ihrer Tochter in Geretsried. Die 36-Jährige ist auf den Philippinen aufgewachsen. Hier erzählt sie ihre Geschichte.

Doch wie kommt der 86-Jährige eigentlich zu seinem Nachnamen? Er klingt nicht typisch Englisch. „Die Barlow-Familie stammt aus der Normandie in Frankreich“, verrät der Wahl-Geretsrieder. „Und in München-Bogenhausen gibt es sogar eine Barlowstraße.“

nej

Das Beste aus beiden Welten Geboren bin ich in England. England, Schottland und Wales bilden zusammen Großbritannien. Großbritannien und Nordirland sind das Vereinigte Königreich. Dort leben auf 243 610 Quadratkilometern etwa 68 Millionen Menschen, die Hauptstadt ist London.

Das lustigste Missverständnis: Ich lebe schon so lange in Deutschland, daran kann ich mich nicht mehr erinnern.

Der größte Unterschied: Es gibt da ziemlich große Unterschiede. Die Briten sind ein Inselvolk und sehr auf sich bedacht. Die Deutschen sind da offener, weil das Land auch viel größer ist.

Was ich an den Deutschen nie verstehen werde: Da gibt es nichts.

In Bayern sagt man „Grüß Gott“, in meiner Muttersprache „Hello“ oder „Hi“.

Mein Leibgericht: Ich mag sehr gerne Lachsgerichte. Pasta und Käsespätzle esse ich auch gerne.

Was ich an meinem Herkunftsland schätze: Ich habe das Riesenglück gehabt, in einer Zeit in die Schule zu gehen, wo der Staat alles bezahlt hat – vom Schulbuch bis zur Milch. Das war toll. Jetzt ist das nicht mehr so.

und an Geretsried: Den Wald, die Wiesen, die Nähe zur Isar. Die Häuser und die Gärten sind so gepflegt hier.

Nationen-Serie:

Eine Stadt - 106 Nationen: Bislang erschienen

195 Länder zählt die UNO auf der Welt. In der Stadt Geretsried sind 106 Nationalitäten registriert (Stand 8. Juni). Unsere Zeitung will dieser Zahl ein Gesicht geben und stellt in loser Reihenfolge Menschen aus allen Teilen der Welt vor, die in Geretsried eine neue Heimat gefunden haben.

