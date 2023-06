Vor 50 Jahren: Feuer vernichtet Traditionsgasthaus - „Der Bruno brennt lichterloh!“

Von: Doris Schmid

Dort stand der Böhm: Gerhard Teubert deutet auf den Standort des ehemaligen Gasthauses. © Hans Lippert

Vor 50 Jahren zerstörte ein Brand das Gasthaus Böhm: Ein Stück Geretsrieder Geschichte wurde damit vernichtet. Gerhard Teubert saß mit einer Schafkopfrunde im Lokal, als das Feuer ausbrach.

Geretsried – Ein Großbrand vernichtete vor 50 Jahren ein Stück Geretsrieder Geschichte: In der Nacht vom 27. auf 28. Juni 1973 brannte das Gasthaus Böhm – nach ihm ist die Böhmwiese benannt – lichterloh. Etwa 80 Feuerwehrleute versuchten in jener Nacht zu retten, was noch zu retten war. Mit im Einsatz war Maschinist Gerhard Teubert. Kurioser Zufall: Er saß mit einer Schafkopfrunde im Lokal, als das Feuer ausbrach.

Vor 50 Jahren in Geretsried: Gasthaus Böhm brennt komplett ab

Das Gasthaus hatte Bruno Böhm gegründet. Es befand sich im Lager Buchberg. Dort hatten 1946 die ersten Heimatvertriebenen eine neue Bleibe gefunden. Unter ihnen war auch Böhm, der aus Graslitz stammte. Bereits 1948/49 erhielt er für die Lagerbewohner die Lizenz für den ersten Bier- und Mostausschank.

Nach der Währungsreform konnte der Wirt in den Baracken des Lagers einige Räume anmieten. Dort entstand nach und nach trotz aller Einfachheit ein gemütliches Gasthaus. Tatkräftig zur Seite stand ihm seine Frau Anna. 1965 zog sich Böhm aus gesundheitlichen Gründen zurück, und seine Gattin führte die Gaststätte noch bis ins Jahr 1971 weiter. Dann wurde das Lokal an Rudolf Jahnel verpachtet.

Auf einmal riss der Klein Joschi die Tür auf uns sagte: Wirt, siehst ned, dass deine ganze Bude brennt!

Die Schafkopfrunde von Gerhard Teubert traf sich eigentlich immer im Café Böhm an der Bunkerkirche. Das habe an jenem Tag früher geschlossen, erzählt Teubert. „Deshalb sind wir zum Böhm rübergegangen.“ Dort am Stammtisch saßen noch ein paar Stadträte und Bürgermeister Heinz Schneider. Die Lokalpolitiker kehrten nach Sitzungen regelmäßig im Gasthaus ein. „Wir haben’s Karteln angefangen“, erinnert sich der 75-Jährige.

„Auf einmal riss der Klein Joschi die Tür auf und sagte: Wirt, siehst ned, dass deine ganze Bude brennt!“ Ein Satz, der Teubert im Gedächtnis geblieben ist. Die Männer sprangen auf und rannten aus dem Gebäude. Wirt Jahnel griff zum Telefon und wählte die Nummer von Kreisbrandinspektor Ernst Schwägerl. Die Feuerwehr wurde um 23.43 Uhr durch die Polizei alarmiert.

Löschen von oben: Über angelehnte Leitern kletterten die Feuerwehrleute auf das Dach der Baracke. Das Bild zeigt die Westseite des Gebäudes. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Teubert sprang in sein Auto, das neben der Gaststätte stand. Er fuhr zum Gerätehaus der Feuerwehr und wartete auf seine Kameraden. „Das kam mir wie eine Ewigkeit vor, bis die ersten gekommen sind“, blickt der Geretsrieder zurück. „Dann habe ich zu ihnen gesagt: ,Schmeißt’s eure Klamotten ins Auto rein, wir müssen rüber. Der Bruno brennt lichterloh.‘“ Ein riesiger Feuerschein am Himmel bestätigte das. Angesichts der Situation ordnete Schwägerl eine Alarmierung der Feuerwehren aus Wolfratshausen und Königsdorf an.

Das alte Holz, aus dem die Baracke bestand, bot den Flammen ausreichend Nahrung. Rasch griff das Feuer um sich. Einige Kameraden arbeiteten mit Atemschutzgeräten. „Sie hatten die Aufgabe, wertvolles Inventar zu bergen“, heißt es in unserer Zeitung. Löschwasser lieferten die Tanklöschfahrzeuge der Feuerwehr und ein Hydrant. Insgesamt waren es etwa 80 Einsatzkräfte, die versuchten, das traditionsreiche Gasthaus zu retten – beim Böhm war nach einer Brandkatastrophe im Lager Buchberg 1949 die erste Lagerfeuerwehr gegründet worden.

Gasthof Böhm brennt ab: 80 Feuerwehrleute versuchten Gebäude zu retten

Ein Augenmerk der Helfer galt vor allem einem großen Heizöltank, den sie vor den Flammen schützen konnten. Auch die Vorräte der Gaststätte konnten sie zum großen Teil bewahren. Eine Ausdehnung über den östlichen Gebäudebereich hinaus verhinderten die Ehrenamtlichen glücklicherweise.

Aber die Umstände für die Ausbreitung des Feuers waren günstig. Wie in der Heimatzeitung vom 29. Juni 1973 zu lesen ist, gab es im ganzen Objekt keine isolierten Brandabschnitte. Obwohl kein Sirenenalarm ausgelöst wurde, verbreitete sich die Nachricht unter den Geretsriedern.

Der Feuerschein lockte viele Schaulustige zur Böhmwiese. Bis in den frühen Morgen waren die Einsatzkräfte mit dem Löschen beschäftigt. Da kam eine Brotzeit für die erschöpften Feuerwehrler gerade recht. „Die Metzgerei Hecht kam mit einem Riesenbottich Würsten vorbei“, erzählt Teubert.

Brandbekämpfung von innen: Ausgestattet mit Atemschutzmasken, versuchten die Männer im großen Saal, den Flammen Einhalt zu gebieten. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wie das verheerende Feuer entstanden ist, darüber gibt es nur Spekulationen – mutmaßlich war es Brandstiftung. Ein paar Wochen zuvor hatte in Beuerberg ein Feuerteufel sein Unwesen getrieben. „Es standen etliche Verdächtigungen im Raum“, blickt Teubert zurück. „Herausgekommen ist dabei nichts.“

Der Brand bedeutete das Ende eines der ersten Geretsrieder Lokale. Das Gasthaus beziehungsweise seine Überreste brannten noch zwei weitere Male – allerdings zu reinen Übungszwecken der Feuerwehr. nej

