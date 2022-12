Vor Heiligabend: Familienstreit eskaliert - Mann wütet betrunken und spricht Todesdrohung aus

Von: Dominik Stallein

Teilen

Der Familienstreit eskalierte in Geretsried völlig: Der Ehemann wütete in der Wohnung. © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Ein Familienstreit vor Weihnachten ist in Geretsried ausgeartet. Die Polizei musste mit mehreren Streifenwagen kommen. Ein 32-Jähriger drohte ihnen mit dem Tod.

Geretsried Kurz vor Heiligabend wütete ein 32-Jähriger in Geretsried. Am Steiner Ring eskalierte am Freitagabend ein Familienstreit völlig. Der 32.-Jährige verwüstete laut Polizeibericht „diverses Mobiliar“ und Teile der Wohnung.

Vor Heiligabend: Familienstreit eskaliert - Mann wütet betrunken und spricht Todesdrohung aus

Mehrere Polizeistreifen fuhren nach einem Notruf zu der Wohnadresse der Familie. Das gefiel dem Mann offensichtlich überhaupt nicht: Er bedrohte die Beamten teilweise mit dem Tod. Außerdem beleidigte er die Uniformierten mit diversen unschönen Beschimpfungen. Da der 32-Jährige derart aggressiv auftrat, musste die Polizei den Mann mit Handschellen fixieren, während sie den Sachverhalt abklärte. Sie sprach daraufhin einen Platzverweis gegen den Aggressor aus. Der 32-Jährige war bei Tatausführung wesentlich alkoholisiert. Durch seinen Ausraster entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden in geschätzter Höhe von 200 Euro.

(Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)